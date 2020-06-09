В Коми завели дело из-за гибели рабочего после возгорания нефтескважины "ЛУКОЙЛа"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рабочий, пострадавший при возгорании в апреле на производственном объекте ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в Усинском районе, скончался, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, возгорание нефтегазосодержащей жидкости произошло в ходе работ по освоению скважины. В результате 49-летнему бурильщику компании, выполнявшей работы на месторождении, были причинены многочисленные ожоги, от которых он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека" (часть 2 статьи 217 УК РФ). Проводятся следственные и процессуальные действия.

29 апреля произошла авария на производственном объекте ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" на месторождении имени Алабушина в Усинском районе. При проведении работ бригадой №529 УФ ООО "КРС Евразия" на скважине 16 кустовой площадки №2 произошло газонефтеводопроявление с последующим возгоранием устья скважины и подъемного агрегата АПР-80. В результате возгорания бурильщик КРС 7-го разряда получил травмы тяжелой степени.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрировано 12 апреля 2001 года, является одним из крупнейших недропользователей Северо-Запада России и ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также Нефтешахтное управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации и Усинский газоперерабатывающий завод.