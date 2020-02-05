Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

Второго погибшего на нефтешахте в Коми нашли через два месяца после пожара

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Коми 28 и 31 января нашли двух шахтеров, пропавших после пожара на шахте "Яреганефти" в конце ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Останки направлены на экспертизу.

Задымление и пожар в шахте на глубине 200 метров начались вечером 24 ноября. На тот момент под землей были 45 человек. 42 из них вышли из опасной зоны самостоятельно, одного нашли горноспасатели, двое пропали без вести. Их искали, а 26 ноября продолжавшийся пожар было решено залить. Окончательно огонь потушили 30 ноября. Пропавших нашли в ходе ликвидации последствий аварии.

В жилой зоне Ухты загрязнений после этого не обнаружилось, сообщило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. Анализ проб воздуха превышений гигиенических норм по загрязнению не выявил.

По объемам сгоревших нефтепродуктов предварительно рассчитаны сверхлимитные платежи за загрязнение атмосферного воздуха - 90,38 тыс. рублей, которые подлежат зачислению в республиканский и местный бюджет в соотношении 40% и 60% соответственно. Рассчитанный размер платежей за негативное воздействие на атмосферный воздух может быть скорректирован по результатам расследования причин возникновения инцидента, отмечает министерство.

В связи с пожаром в шахте было возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности на опасном производстве.

Коми МЧС Яреганефть СКР Ухта

Новости по теме

Новости

В "Единой России" придумали, как исключить завышение цен в аптеках

Мишустин, как и Медведев, будет ездить на Aurus

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Пользователи сообщили о сбоях у сервисов "Яндекса"

Новое правительство

Путин не оставил новому правительству "ни минуты на раскачку"

Новый коронавирус в Китае

Санаторий под Тюменью принял эвакуированных из Уханя и закрылся на карантин. Обобщение

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Новый коронавирус в Китае

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

В кодах регионов РФ на госномерах разрешат использовать все цифры

Новый коронавирус в Китае

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');