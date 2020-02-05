Второго погибшего на нефтешахте в Коми нашли через два месяца после пожара

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Коми 28 и 31 января нашли двух шахтеров, пропавших после пожара на шахте "Яреганефти" в конце ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Останки направлены на экспертизу.

Задымление и пожар в шахте на глубине 200 метров начались вечером 24 ноября. На тот момент под землей были 45 человек. 42 из них вышли из опасной зоны самостоятельно, одного нашли горноспасатели, двое пропали без вести. Их искали, а 26 ноября продолжавшийся пожар было решено залить. Окончательно огонь потушили 30 ноября. Пропавших нашли в ходе ликвидации последствий аварии.

В жилой зоне Ухты загрязнений после этого не обнаружилось, сообщило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. Анализ проб воздуха превышений гигиенических норм по загрязнению не выявил.

По объемам сгоревших нефтепродуктов предварительно рассчитаны сверхлимитные платежи за загрязнение атмосферного воздуха - 90,38 тыс. рублей, которые подлежат зачислению в республиканский и местный бюджет в соотношении 40% и 60% соответственно. Рассчитанный размер платежей за негативное воздействие на атмосферный воздух может быть скорректирован по результатам расследования причин возникновения инцидента, отмечает министерство.

В связи с пожаром в шахте было возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности на опасном производстве.