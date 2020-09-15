Brent подешевела до $39,55 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник после незначительного снижения цен по итогам предыдущей сессии.

Перспективы мирового спроса на нефть остаются мрачными, что оказывает давление на цены, однако фондовые рынки растут, и инвесторы видят в этом сигнал усиления деловой активности, которое, по их мнению, должно поддержать спрос, пишет Bloomberg.

Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма также сдерживает снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве 15 сентября составила $39,55 за баррель, что на $0,06 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,22 (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $37,21 за баррель, что на $0,05 (0,13%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,09 (0,02%).

Британская нефтекомпания BP Plc полагает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В прогнозе развития мировой энергетики на период до 2050 года, опубликованном BP в понедельник, рассматриваются три возможные сценария глобального перехода к более чистым видам топлива, и все они предполагают снижение спроса на нефть в ближайшие 30 лет.

Тем временем, ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

"Нефть торгуется ниже психологически важной отметки в $40 за баррель, и это показывает, что трейдеры, вероятно, задумываются о том, насколько глубоким может оказаться падение рынка в случае второй волны пандемии коронавируса", - отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Спрос на нефть, по его словам, увеличился с момента первой волны пандемии, однако он "не восстановился настолько, насколько надеялся рынок, и прогнозы на ближайшие месяцы являются довольно ровными".

"Пандемия COVID-19 еще не кончилась, и новые случаи заражения фиксируются по всему миру, что в конечном итоге сказывается на нефтяном рынке, зависимом от потребителей", - цитирует Тонхаугена MarketWatch.