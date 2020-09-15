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Российские биржевые индексы выросли в начале торгов в пределах 0,2%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов вторника сохранил позитивный настрой на фоне роста мировых площадок на данных о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. Лидерами роста стали бумаги "Трубной металлургической компании" на новостях о новой оферте по цене выше рынка.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 2935,11 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1229,92 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар подешевел на 35 копеек, до 74,92 рубля. Золото подорожало на 0,5%, до $1973,9 за тройскую унцию.

Котировки ТМК выросли на 4,4%, до 60,9 рубля.

Совет директоров компании одобрил новую программу выкупа акций по цене первой оферты - 61 рубль за акцию. Компания готова выкупить 129 198 754 акций, что соответствует free float ТМК (12,5%) после проведенного этим летом выкупа 22,3% из возможных 34,7% акций.

Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября по 15 октября 2020 года включительно.

Также подорожали акции Polymetal (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), банка ВТБ (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).

В США индексы накануне выросли на 1,2-1,9%, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за побочного эффекта у одного из добровольцев. В сообщении на сайте компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

Гендиректор Pfizer Алберт Бурла сказал, что компания будет знать, работает ли ее вакцина от коронавируса, к концу октября, и в случае, если она будет одобрена, ее можно будет использовать в США к концу года. Pfizer разрабатывает вакцину совместно с германской BioNTech.

Также рынок поддержали новости, касающиеся различных сделок компаний, включая планы партнерства между американской Oracle и китайской ByteDance.

ByteDance, владелец TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%) на фоне статданных из Китая.

Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,1%. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году, в июле их объем упал на 1,1%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле.

В центре внимания на этой неделе также находятся заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дешевели на 0,1%, до $39,58 за баррель (-0,6% в понедельник), октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,03%, до $37,25 за баррель (-0,02% накануне).

Перспективы мирового спроса на нефть остаются мрачными, что оказывает давление на цены, однако фондовые рынки растут, и инвесторы видят в этом сигнал усиления деловой активности, которое, по их мнению, должно поддержать спрос, пишет Bloomberg.

Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма также сдерживает снижение цен на нефть.

Британская нефтекомпания BP полагает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В прогнозе развития мировой энергетики на период до 2050 года, опубликованном BP в понедельник, рассматриваются три возможные сценария глобального перехода к более чистым видам топлива, и все они предполагают снижение спроса на нефть в ближайшие 30 лет.

ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

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