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WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская корпорация Oracle Corp. выиграла тендер на покупку операций TikTok в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника издания, Oracle будет объявлена "надежным технологическим партнером" TikTok в США. При этом окончательная сделка будет оформлена не как прямая продажа, а как реструктуризация.

Таким образом Oracle будет технологическим партнером владельца TikTok - китайской компании ByteDance - и будет обрабатывать данные пользователей TikTok в США, добавил источник. Собеседник не стал уточнять, какую часть американских операций TikTok сохранит ByteDance и ее инвесторы.

Отмечается, что для заключения сделки ByteDance потребуется одобрение правительств США и Китая.

Ранее компания Microsoft сообщила, что ByteDance отказалась продавать ей бизнес TikTok в США.

6 августа текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в стране, если операции сервиса в Соединенных Штатах до 15 сентября не будут проданы американской компании.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считались Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.

США Китай Oracle TikTok ByteDance

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