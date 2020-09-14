Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания Microsoft сообщила, что китайская компания ByteDance отказалась продавать ей американский бизнес TikTok.

"ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы национальной безопасности", - сообщила компания Microsoft.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в штатах, если операции сервиса в Соединенных Штатах до 15 сентября не будут проданы американской компании.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считались Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.