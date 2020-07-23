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Долю "Газпрома" в Nord Stream перевели на международную "дочку"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" перевела долю (51%) в проектной компании газопровода "Северный поток" ("Северный поток 1") Nord Stream AG на ООО "Газпром международные проекты", сообщила компания.

"Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в рамках работы по повышению эффективности управления активами "Газпрома", - прокомментировали журналистам в управлении информации ПАО "Газпром".

ООО "Газпром международные проекты" появилось в составе группы газового холдинга в марте. Ее генеральным директором назначен начальник департамента внешнеэкономической деятельности (512) Дмитрий Хандога.

Раньше компания называлась "Газпром Русская" (по названию компрессорной станции "Русская" – отправной точки газопровода "Турецкий поток"). Она должна была стать оператором строительства газопровода "Турецкий поток", но его построила другая "дочка" – South Stream Transport B.V. (созданная под предшественник "Турецкого", "Южный поток" и владелец контрактов и разрешений). Еще раньше ООО называлось "Ковыктанефтегаз", оно досталось "Газпрому" в составе активов ОАО "РУСИА Петролеум".

Nord Stream – международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний, созданный в 2005 году для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. Акционерами Nord Stream AG являются компании "Газпром", Wintershall Dea GmbH, PEG Infrastruktur AG (E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie. Проектная мощность магистрали – 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода заработали поочередно в 2011 и 2012 годах.

Газпром Nord Stream Северный поток Северный поток 1 Газпром международные проекты

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