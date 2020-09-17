Новак заявил о возможном восстановлении спроса на нефть во II квартале 2021 г.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Текущее потребление нефти на 7% ниже докризисного уровня, но есть предпосылки замедления восстановления спроса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Министр отметил, что спрос на нефть может восстановиться в полном объеме во II квартале 2021 года, и оценка восстановления спроса ухудшилась. "В последнее время наблюдаются предпосылки замедления восстановления спроса", - добавил министр.

Новак подчеркнул, что задачей является восстановление добычи по мере восстановления спроса, чтобы не перегревать рынок. "Спрос восстанавливается все равно. Мы видим, что эти цифры растут, но они не достигли докризисных. Спрос может быть восстановлен во втором квартале 2021 года. Большинство аналитиков министров, говорят, что это второй квартал", - уточнил он.

Министр отметил, что общее сокращение добычи нефти в августе в рамках соглашения ОПЕК+ составило 7,8 млн б/с, или 101% исполнения. По его словам, сокращение коммерческих запасов нефти в августе составило 45 млн б/с, в июле - 34 млн б/с.

"Если тенденция сохранится, мы ожидаем, что рынок сможет вернуться к среднему пятилетнему значению по запасам", - отметил министр.

Министры стран ОПЕК+ подтверждают, что страны будут исполнять договоренности о снижении добычи нефти. Страны, допустившие отклонения, будут больше сокращать добычу, чтобы дойти до того уровня исполнения, которое необходимо, добавил Новак. "Мы не видим никаких проблем", - сказал министр.