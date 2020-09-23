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Глава "Газпром нефти" отметил замедление восстановления спроса на нефть

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Восстановление спроса на нефть замедлилось, поскольку пандемия никуда не ушла, заявил на Тюменском нефтегазовом форуме гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.

Экономический кризис

По его словам, остается надеяться, что больше не будет жесткой карантинной реакции стран на "вторую" волну коронавируса, и это даст возможность нефтяному рынку восстановиться во второй половине 2021 года.

Падение спроса на нефть в апреле-мае оказалось не столь значительным, как предполагали компании и аналитики: "Все ждали снижения объемов потребления на 30-33 млн б/с, по факту получили 20-25 млн б/с".

"Последующее развитие событий превзошло наши ожидания - рынок стал восстанавливаться достаточно быстро, все начали смягчать карантин. С другой стороны, мы видим, что наши ожидания, что к концу лета последствия пандемии уйдут, спрос восстановится, и мы останемся только один на один с теми запасами, которые были созданы за это время - эти оптимистические прогнозы не получили подтверждения. Видим замедление восстановления спроса. Основная причина в том, что пандемия никуда не ушла, и многие страны или ожидают, или уже столкнулись со второй волной", - объяснил Дюков.

В "Газппром нефти" уверены, что повтора жестких карантинных мер, которые весной вводились прежде всего в Европе, больше не будет, продолжил он.

"Это через какое-то время позволит сбалансировать рынок. И во второй половине следующего года, по крайней мере, мы можем на это надеяться, мы сможем выйти на объемы потребления 2019 года", - считает топ-менеджер.

Хроника 27 января – 23 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Газпром нефть Александр Дюков коронавирус Европа

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