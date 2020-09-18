Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 3 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 16 сентября по ходатайству госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) принял обеспечительные меры по искам агентства о взыскании с экс-руководителей признанного банкротом банка "Югра" 3 млрд рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на его сайте, 31 августа в суд поступили заявления АСВ о солидарном взыскании с 12 бывших руководителей банка и двух компаний 1,6 млрд рублей, 927 млн рублей и 451,4 млн рублей в связи с открытием кредитной линии по договору от 5 августа 2015 года. Предварительное заседание по этим искам назначено на 5 ноября.

15 сентября в суд поступило ходатайство АСВ о принятии мер обеспечения.

Во всех исках АСВ среди ответчиков фигурируют бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-президент Алексей Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции".

В последнее время АСВ направило в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей банка "Югра" значительных сумм убытков.

Так, суд 4 августа по заявлению АСВ наложил "ограничение на распоряжение денежными средствами и иным имуществом" девяти бывших руководителей банка "Югра" и двух компаний в пределах суммы 5 млрд рублей. Предварительное заседание назначено на 11 ноября. Среди ответчиков также Хотин, Шиляев и Нефедов.

23 июля АСВ подало в суд заявления о взыскании с 12 экс-руководителей банка, а также АО "Комплексные инвестиции" и АО "Московский телевизионный завод "Рубин" 5,95 млрд рублей убытков, а с тех же топ-менеджеров, АО "Комплексные инвестиции" и АО "Куб" - 570,2 млн рублей. В числе ответчиков во всех заявлениях указаны Хотин, Шиляев и Нефедов. Предварительные заседания назначены на 19 октября.

До этого, в конце июля, суд принял к производству заявления АСВ о солидарном взыскании с бывших руководителей "Югры" более 21 млрд рублей убытков.

18 июня в суд поступили заявления АСВ о взыскании с 14 экс-руководителей и пяти компаний 8,3 млрд рублей убытков, а также о взыскании с 12 экс-руководителей и трех компаний 7,3 млрд рублей. В числе ответчиков - Хотин, Шиляев, экс-глава совета директоров Александр Сучков и Нефедов. Предварительное заседание суд назначил на 11 ноября.

17 июля Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ о взыскании убытков арестовал имущество бывшего руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей. Ответчиками, в частности, стали Хотин, Шиляев, Сучков, Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции" и ЗАО "НК Дулисьма". Предварительное заседание по делу назначено на 21 октября.

На 11 ноября отложено рассмотрение поступившего 20 мая заявления АСВ о взыскании с 12 экс-руководителей банка и пяти компаний $1,05 млрд. Среди ответчиков по этим искам также названы Хотин, Шиляев, Сучков и Нефедов.

Суд привлек Банк России к участию в рассмотрении всех заявлений как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" (MOEX: UGRB) банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

Суд 3 августа продлил процедуру банкротства в отношении банка до 3 февраля 2021 года.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест.