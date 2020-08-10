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Суд арестовал имущество бывших руководителей банка "Югра" более чем на 22 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 августа по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество бывших руководителей банка "Югра" и нескольких компаний на 22,1 млрд рублей.

Крах банка "Югра"

Как следует из определений суда, он арестовал имущество и деньги ответчиков по двум поступившим 18 июня искам АСВ о взыскании с 15 бывших топ-менеджеров банка, а также компаний Seneal international agency ltd, Jarmbent holdings ltd, Trisonnery assets ltd и ОАО "Негуснефть" в общей сумме 15,7 млрд рублей. Предварительные заседания назначены на 11 ноября.

Суд принял меры обеспечения и по искам агентства о взыскании с 12 экс-руководителей банка, а также АО "Комплексные инвестиции" и АО "Московский телевизионный завод "Рубин" 5,95 млрд рублей убытков, а с тех же топ-менеджеров, АО "Комплексные инвестиции" и АО "Куб" - 570,2 млн рублей. Предварительные заседания назначены на 19 октября.

В числе ответчиков во всех заявлениях указаны бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-президент Алексей Нефедов.

Меры обеспечения приняты до вступления в силу решений по искам.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в конце июля принял к производству заявления АСВ о солидарном взыскании с бывших руководителей "Югры" более 21 млрд рублей убытков.

Так, 18 июня в суд поступили заявления АСВ о взыскании с 14 экс-руководителей и пяти компаний 8,3 млрд рублей убытков, а также о взыскании с 12 экс-руководителей и трех компаний 7,3 млрд рублей. 24 июля в суд поступило заявление АСВ о взыскании с девяти физлиц и одной кипрской компании 5 млрд рублей убытков.

В числе ответчиков - Хотин, Шиляев, экс-глава совета директоров Александр Сучков и Нефедов.

По заявлению АСВ о взыскании убытков 17 июля Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей.

Ответчиками, в частности, стали Хотин, Шиляев, Сучков, Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции" и ЗАО "НК Дулисьма".

Ранее АСВ уже подало в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей "Югры" значительных сумм убытков. На 2 сентября суд отложил предварительные заседания по искам АСВ о взыскании 1,7 млрд рублей, 197,4 млн рублей и 5,9 млрд рублей. На 11 ноября отложено рассмотрение поступившего 20 мая заявления АСВ о взыскании с 12 экс-руководителей банка и пяти компаний $1,05 млрд.

Среди ответчиков по этим искам также названы Хотин, Шиляев, Сучков и Нефедов.

Суд привлек Банк России к участию в рассмотрении всех заявлений как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

В июле 2017 года ЦБ сначала ввел временную администрацию в "Югре" и объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а затем отозвал у банка лицензию. Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест.

Югра АСВ Банк России Алексей Хотин Арбитражный суд Москвы

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