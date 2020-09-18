Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу на итогах заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

При этом по итогам недели Brent может прибавить более 8%, WTI - примерно 10%, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 по московскому времени в пятницу составляет $43,51 за баррель, что на $0,21 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,17 (0,41%) - до $41,14 за баррель.

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

На этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем году.

Однако оптимизм инвесторов поддержали данные о снижении запасов в США на прошлой неделе на 4,39 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с ураганом "Салли". Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на четверг было остановлено около 30,7% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 27,5% днем ранее.

Тем временем Goldman Sachs ожидает, что к четвертому кварталу 2020 года дефицит предложения нефти в мире составит 3 млн б/с. По прогнозу инвестиционного банка, Brent к концу года подорожает до $49 за баррель, а к третьему кварталу 2021 года - до $65 за баррель.