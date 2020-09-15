Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн б/с, говорится в свежем отчете.

"Увеличение числа случаев заболеваний COVID-19 во многих странах, локальные меры изоляции, продолжающая дистанционная работа и слабый сектор авиаперевозок привели к пересмотру наших оценок спроса на третий и четвертый кварталы в сторону понижения на 0,1 и 0,6 млн баррелей в день соответственно", - говорится в отчете.

ЭкономикаBrent подешевела до $39,55 за баррельЧитать подробнее

"В 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки. Китай продолжает уверенно восстанавливаться, в то время как Индия снова демонстрирует слабость", - пишет МЭА.

Аналитики агентства также отмечают, что мировые поставки нефти в августе выросли на 1,1 млн б/с - до 91,7 млн б/с по мере ослабления квот ОПЕК+, но это все равно было на 9,3 млн б/с меньше, чем годом ранее.

"После двух месяцев роста восстановление в странах, не участвующих в сделке ОПЕК+, в августе застопорилось. Добыча в США упала на 0,4 млн баррелей в день из-за урагана "Лаура", вызвавшего аварийные остановки. Ожидается, что в 2020 году общий объем поставок из стран не-ОПЕК сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, а в следующем году ожидается небольшое восстановление на 0,5 млн баррелей в сутки", - прогнозирует МЭА.

нефть

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

С российского рынка к марту уйдет до четверти турагентств

Goldman Sachs формально стал крупнейшим акционером "Детского мира"

Фондовый рынок США вырос на новостях о вакцине и сделках компаний

Председатели UBS и Credit Suisse обсудят возможное слияние банков

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%
Навальный попал в больницу

Бывший посол Германии допустил выход ФРГ из "Северного потока 2"

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

Рынок акций РФ в пятницу отыграл почти все потери недели

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');