ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Итог очередного ежемесячного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) - "двоечникам" разрешили досдать долги до конца года, которые оцениваются в 2,4 млн б/с, прогнозы достижения целевого параметра выхода из сделки сдвинуты на квартал, участникам сказано готовиться к потенциальным новым мерам реагирования.

Хватит дурачить рынок

Министр энергетики принц Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман открыл заседание довольно категорично - если раньше он просто призывал исполнять соглашение и компенсировать долги, то сейчас прямо обвинил "двоечников" в том, что произошло с ценой нефти за последние две недели - нефть потеряла в цене порядка $5 за баррель и торговалась в начале недели ниже $40 за баррель.

В начале недели ОПЕК выпустил отчет, из которого стало ясно, что Ирак, обещавший восполнить половину своего накопленного долга в 850 тыс. б/с (в пересчете на месяц) выполнил обещание лишь на 50% - вместо снижение на 1,25 млн б/с, страна снизила добычу лишь на 1 млн б/с.

Принц отметил, что события, которые произошли за последние две недели, стали уроком того, что "даже, несмотря на наши беспрецедентные коллективные усилия, любые действия или заявления, которые ставят под сомнение нашу приверженность и решимость, посылают неверный сигнал и подрывают стабильность рынка".

"Кроме того, повторяющиеся обещания, которые не выполняются своевременно, могут иметь временное положительное влияние, но, если они не будут выполнены, они могут вернуться и укусить всех нас. Рынок нельзя постоянно дурачить. Эти ложные обещания не только дискредитируют тех, кто их дает, но и ослабляют нашу коллективную цель", - подчеркнул саудовский министр.

"Неполное соблюдение, а затем компенсация не должны становиться нормой. Мы должны постараться отказаться от схемы компенсации и реализовать ее до конца года", - отметил он, хотя ранее предполагалось, что все компенсации будут закрыты в августе-сентябре.

По итогам августа, сделка была выполнена на 101% по сравнению с 95% в августе, однако объем "недосдачи" за месяц не изменился - около 2,3-2,4 млн б/с.

Неожиданно очень плохо исполнили сделку ОАЭ, и министр энергетики Сухейль аль-Мазруи пообещал, что в октябре-ноябре все будет компенсировано. Превышение квоты произошло из-за неожиданного спроса на электроэнергию. По данным ОПЕК, ОАЭ превысил свою квоту в августе на 120 тыс. б/с, при том, что показатель за июль был пересмотрен в сторону повышения на 100 тыс. б/с, а МЭА подсчитало, что ОАЭ превысили квоту на 520 тыс. б/с.

Точных объемов компенсаций названо не было.

Будьте готовы!

JMMC отметил, что полное выздоровление экономик мира не произошло, а в некоторых странах наблюдается рост случаев заболеваний COVID-19. "В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и упреждающих действий и рекомендовал странам-участницам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в итоговом пресс-релизе. Впрочем, министр энергетики Саудовской Аравии не ответил на вопрос, к чему же стоит готовиться странам ОПЕК+. Так, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, странам ОПЕК+ нужно быть готовыми увеличить добычу, когда рынок восстановится. Хотя из пресс-релиза, скорее, следуют негативные ожидания.

По словам Новака, спрос на нефть может восстановиться в полном объеме во II квартале 2021 года, и оценка восстановления спроса ухудшилась. "Спрос постепенно восстанавливается по мере снятия ограничительных мер и увеличения активности, как и движения авиационным транспортом, автомобильным, мы видим, что эти цифры растут постепенно. Хотя они естественно еще не достигли докризисных, мы считаем, что спрос может быть к середине следующего года, во втором квартале следующего года будет восстановлен в полном объеме", - сказал министр.

"Изначально оценки были более оптимистичными, примерно первый квартал 2021 года. Сегодня обсуждали на министерском мониторинговом комитете - большинство министров, экспертов, аналитиков говорит о том, что это второй квартал. Поэтому будем смотреть, но много неопределенностей опять же. Многое будет зависеть от того, как будут вакцинироваться население земного шара и происходить иммунизация населения, чтобы не допустить распространения коронавируса и ограничительных мер. И от этого зависит", - пояснил Новак.

Министр подчеркнул, что задачей стран ОПЕК+ является восстановление добычи по мере восстановления спроса, чтобы не перегревать рынок. "Наша задача сегодня - обеспечить сбалансированность рынка и конечно же постепенно по мере восстановления спроса восстанавливать добычу с тем, чтобы не перегреть рынок, и с другой стороны - восстанавливать производство, потому что во многих странах, таких как Россия и других странах - экспортерах нефти, это бюджетообразующие отрасли, которые конечно же ждут дальнейшего восстановления спроса, скорейшего восстановления рынка", - резюмировал он.

Текущее потребление нефти на 7% ниже докризисного уровня, но есть предпосылки замедления восстановления спроса, сказал Новак.

"Сегодня котировки, которые мы видим, полностью соответствуют ситуации на рынке. С учетом того, что спрос еще не восстановился в полном объеме. Сегодня потребление нефти в мире составляет примерно 93 млн б/с, что на 7% ниже, чем до кризиса. Как вы знаете, самое глубокое падение было в марте-апреле, доходило до 25%-го сокращения, то есть примерно на 18% рынок восстановился по объемам спроса. Это радует", - отметил он.

"Но тем не менее мы видим, что сейчас в последнее время есть предпосылки некого замедления восстановления спроса. Это несколько настораживает, нужно держать руку на пульсе с тем, чтобы смотреть. Как будет восстанавливаться, чтобы не допустить профицита на рынке. Потому что в настоящее время предложение меньше, чем спрос примерно на 1,5-2 млн баррелей, что позволяет постепенно сокращать остатки. Это поддерживает баланс на рынке, это поддерживает общую позитивную ситуацию", - сказал министр.

"(Коммерческие - ИФ) запасы постепенно сокращаются, накопленные в течение второго квартала. И мы видим, что это уже и июль, и август - первые два месяца, когда постепенно остатки накопленные сокращаются", - отметил Новак, добавив, что сокращение коммерческих запасов нефти в августе составило 45 млн б/с, в июле - 34 млн б/с.

"Если тенденция сохранится, мы ожидаем, что рынок сможет вернуться к среднему 5-летнему значению по запасам. Конечно, многое будет зависеть от спроса, от того, как будет восстанавливаться мировая экономика, какие меры будут приниматься странами в дальнейшем, чтобы не допустить второй волны коронавируса. Это тоже сегодня было предметом обсуждения", - прокомментировал он.

Министр сказал также, что Россия в августе исполнила обязательства по снижению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на 98%. "Это высокий уровень исполнения. Мы полностью привержены тому соглашению, которое было подписано, и призываем другие страны, чтобы достичь результатов балансировки рынка и его восстановления", - подчеркнул он.