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Ливийская нефтяная компания возобновит экспорт нефти

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ливийская National Oil Corporation (NOC) сообщила, что отменяет режим ЧП на всех нефтяных месторождениях, где это возможно, передает интернет-портал The Libya Observer.

Аналогичные меры компания принимает в портах, задействованных в экспорте нефти. Предполагается, что такие меры помогут возобновлению экспорта нефти из Ливии.

Ранее на этой неделе командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил, что решил возобновить добычу и экспорт нефти.

Хафтар согласился не препятствовать добыче нефти на контролируемой его сторонниками территории при условии, что доходы от продажи не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма". Также Хафтар предупредил, что рассчитывает на справедливое распределение доходов от экспорта нефти между ним и признанным ООН правительством, базирующимся в Триполи.

В Ливии долгое время сохраняется двоевластие. В Триполи заседает правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, на востоке страны действует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством Хафтара.

Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет; на стороне правительства в Триполи выступают Турция, Катар и Италия.

Ливия National Oil Corporation NOC Халифа Хафтар

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