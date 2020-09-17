Глава ПНС Ливии Саррадж обещал уйти в отставку до конца октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил, что намерен покинуть свой пост не позднее конца октября 2020 года, передают его слова арабские СМИ.

Саррадж пояснил, что к тому времени надеется передать полномочия новому исполнительному органу власти.

Во вторник Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о намерении Сарраджа покинуть пост главы ПНС до конца текущей недели. Также агентство писало, что Саррадж выступит на этой неделе с заявлением.

Правительство Сарраджа базируется в Триполи, но контролирует не всю территорию страны: восточная часть находится под контролем сторонников противостоящего Сарраджу маршала Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи выступают Турция, Катар и Италия.