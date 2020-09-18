Хафтар согласился на возобновление добычи и экспорта ливийской нефти

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил, что решил возобновить добычу и экспорт нефти, сообщает в пятницу газета межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Хафтар заявил, что армия решила возобновить добычу нефти", - написало издание.

В свою очередь, издание The Libya Observer отмечает, что Хафтар согласился не препятствовать добыче нефти на контролируемой его сторонниками территории лишь при условии, что доходы от продажи не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма". Также Хафтар предупредил, что рассчитывает на справедливое распределение доходов от экспорта нефти между ним и признанным ООН правительством, базирующимся в Триполи.

На этой неделе глава этого правительства - правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил, что уйдет в отставку не позднее конца октября 2020 года.