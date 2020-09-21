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ByteDance рассчитывает получить $12 млрд по сделке с Oracle и Walmart

ByteDance рассчитывает получить $12 млрд по сделке с Oracle и Walmart
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance рассчитывает совершить сделку по продаже TikTok Oracle и Walmart из расчета стоимости сервиса в $60 млрд, сообщают информированные источники Bloomberg. По их словам, тогда Oracle и Walmart заплатят $12 млрд за 20% в TikTok Global.

Как ожидается, TikTok Global создаст более 25 000 новых рабочих мест в США и обеспечит налоговые поступления более чем в $5 млрд в бюджет страны. В течение года компания должна провести IPO в США, после которого доля американских инвесторов в TikTok Global увеличится и продолжит расти в дальнейшем, объявили в совместном пресс-релизе Oracle и Walmart.

19 сентября президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что "благословил эту сделку": "Будет отлично, если они ее закроют, но если нет - тоже ничего".

ByteDance представила Вашингтону схему, которая, по ее ожиданиям, устранит опасения Трампа, связанные с безопасностью данных американских пользователей TikTok. Она выделит операции TikTok в новую компанию - TikTok Global, которая будет отвечать за услуги сервиса в США, а также других странах мира, за исключением Китая.

Oracle и Walmart приобретут в общей сложности 20% TikTok Global. Oracle купит 12,5% новой компании и станет поставщиком услуг облачного хранения данных для сервиса, Walmart получит 7,5% TikTok Global и станет ее партнером в ряде сфер, включая электронную коммерцию и платежные услуги.

ByteDance, которая будет владеть 80% TikTok Global, на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США.

"TikTok Global будет независимой американской компанией со штаб-квартирой в США. Четыре из пяти мест в ее совете директоров будут занимать американцы", - отмечается в сообщении Oracle и Walmart. В частности, в совет директоров компании войдет гендиректор Walmart Дуглас МакМиллон.

"Все технологии TikTok перейдут во владение TikTok Global, - говорится в пресс-релизе. - Защита персональной информации 100 млн американских пользователей TikTok будет быстро обеспечена за счет переноса их данных в дата-центры Oracle".

Министерство торговли США уже отложило с 20 на 27 сентября введение запрета на оказание услуг по распространению и сопровождению мобильного приложения TikTok и его обновление.

6 августа Трамп своим указом постановил заблокировать приложение TikTok в США из соображений национальной безопасности, если в течение 45 дней американские операции сервиса не купит компания из США. На этой неделе дедлайн для закрытия сделки был перенесен на 12 ноября. Среди потенциальных покупателей называли Microsoft, Walmart Inc., Oracle и Twitter.

TikTok Дональд Трамп ByteDance Oracle Walmart Китай США TikTok Global Дуглас МакМиллон

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