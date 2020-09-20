Минск погасит долг перед "Газпромом" за счет нового рублевого кредита

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Белорусская сторона за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом", заявил глава российского Минфина Антон Силуанов интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам главы российского ведомства, задолженность Минска перед "Газпромом" составляет чуть меньше $330 млн. Объем обсуждаемого кредита ЕФСР - $500 млн. "Полный расчет перед нашей газовой компанией", - сказал Силуанов.

"Белоруссия является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик. При предоставлении межгосударственного кредита - он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита - мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия", - раскрыл подробности министр.

Он подчеркнул, что поддерживается и белорусская экономика, и российская. "Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - рассуждает Силуанов.

Глава Минфина отметил, что в министерстве слышат разговоры о том, в сложной для России ситуации она предоставляет кредиты зарубежным странам. "В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях", - сказал Силуанов.

14 сентября было объявлено, что РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд.