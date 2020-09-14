Часть нового кредита Минску пойдет на рефинансирование прежнего долга перед Москвой

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Часть нового кредита Белоруссии будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, об этом сказал президент, согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит, 1,5 млрд долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что другая часть кредита - новые денежные средства.

Журналисты поинтересовались у Пескова, нет ли в Кремле опасений, что новый российский кредит постигнет судьба займа в $3 млрд, который Россия предоставила Украине незадолго свержения президента Виктора Януковича и который затем новые власти страны отказались возвращать. В этой связи представителю Кремля напомнили и о словах белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, заявившей, что возвращать этот кредит будет Лукашенко, а не Белоруссия.

"Это абсолютно, в корне неверная постановка вопроса. Как и ранее неоднократно предоставлявшиеся, так и этот кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии - нашему большому союзнику, братской нам стране", - пояснил он.

По словам Пескова, "Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике, иного быть не может".

"При этом важно отметить, что никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого", - подчеркнул он.