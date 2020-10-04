Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября

Российские и белорусские рубли Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита до конца октября, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь-1", вышедшем в эфир в воскресенье.

По его словам, кредит разбит на три транша. Один из них придет через ЕФСР. Часть кредита выдадут в следующем году.

Селиверстов назвал такой график приемлемым для Белоруссии.

Часть кредита пойдет на рефинансирование долга перед Россией. Часть будет уплачена в счет долга "Газпрому".

Президент России Владимир Путин объявил о предоставлении кредита в 1,5 миллиарда рублей после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи в середине сентября.