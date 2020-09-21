CEO группы "М.Видео-Эльдорадо" стал экс-глава "Вымпелкома" Изосимов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - CEO группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") назначен экс-глава "Вымпелкома" Александр Изосимов.

Он приступит к своим обязанностям с 1 октября, говорится в сообщении компании. Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешел в совет директоров ПАО "М.Видео".

В задачи нового CEO входит дальнейшее развитие модели One Retail и цифровая трансформация бизнеса группы, укрепление лидерских позиций компании в качестве онлайн-игрока российского рынка бытовой техники и электроники, развитие отношений с инвестиционным сообществом, рост акционерной стоимости и ликвидности акций компании, отмечается в сообщении.

CEO группы подчиняется совету директоров и отвечает за всю операционную деятельность компании. Под его руководством находятся как управляющие директора брендов "М.Видео" и "Эльдорадо", так и директора объединённых функций - коммерческой, финансовой, управления персоналом, управления поставками, дистрибуцией и логистикой, а также операционный директор, курирующий работу ИТ, бизнес-трансформации и дата-офиса.

Изосимов в 1996 году начал работать в российском подразделении Mars Inc., где занимал позиции менеджера по планированию, финансового директора, директора по продажам и генерального директора. В 2001 году он вошел в состав правления корпорации в качестве регионального президента по странам СНГ, Центральной Европы и Скандинавии.

С 2003 по 2011 год Изосимов возглавлял ОАО "ВымпелКом" как генеральный директор и президент. С 2011 года сфокусировался на работе в советах директоров и в разное время входил в советы компаний Ericsson AB, MTG AB, East Capital AB, Transcom SPA, Teleopti AB, "Балтика". В настоящее время является членом совета директоров Evraz Plc, Nilar AB, Hovding AB и наблюдательного совета "Московской биржи".

О смене CEO группа "М.Видео-Эльдорадо" объявила в марте: Фернандес будет номинирован в совет директоров и покинет свой пост, сообщала компания. Он был избран в совет по итогам голосования на годовом собрании акционеров в июне.

Фернандес работал в "М.Видео" более десяти лет. В 2016 году он перешел на позицию главного исполнительного директора "М.Видео" и руководил процессом слияния с "Эльдорадо". В качестве исполнительного директора группы "М.Видео-Эльдорадо" он успешно провел интеграцию двух компаний, под его руководством была внедрена омниканальная модель и реализованы такие стратегические проекты как кредитная платформа, бренд m_mobile, а также мобильное приложение и платформа для торгового персонала в магазинах (RTD). Все это стало фундаментом для дальнейшей цифровизации бизнеса группы и перехода к модели One Retail.

Консультантом группы в поиске нового CEO выступила компания Spencer Stuart.