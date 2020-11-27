Президент "М.Видео-Эльдорадо" передал операционное управление гендиректору

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") прекратил полномочия председателя правления, президента Александра Тынкована и установил, что в правление теперь входят семь человек. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров также созвал внеочередное собрание акционеров ПАО "М.Видео", единственный вопрос в повестке которого - об определении количественного состава правления. Голосование пройдет заочно, дата окончания приема бюллетеней - 28 декабря. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 4 декабря.

Тынкован передал операционное управление генеральному директору группы "М.Видео-Эльдорадо" Александру Изосимову, уточнил "Интерфаксу" представитель компании. "

Тынкован возглавил комитет совета директоров компании по стратегии и цифровой трансформации, в рамках работы которого фокусируется на всесторонней поддержке менеджмента по вопросам стратегии группы и дальнейшего развертывания модели One Retail", - добавил он.

Тынкован - основатель сети магазинов электроники и бытовой техники "М.Видео". В апреле 2017 года он вместе с партнерами продал 57,7% акций "М.Видео" группе "Сафмар" Михаила Гуцериева, в декабре того же года его полномочия на посту президента ритейлера были продлены на три года (то есть до декабря 2020 года).

Весной 2018 года "Сафмар" продал "М.Видео" сеть "Эльдорадо" и создал на базе двух сетей объединенную компанию.

Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" до сентября 2020 года был Билан Ужахов, работавший в структурах группы "Сафмар". В сентябре на посту гендиректора его сменил бывший глава "Вымпелкома" Александр Изосимов.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" на конец сентября объединяла 1 039 магазинов. Продажи ритейлера по итогам девяти месяцев 2020 года выросли на 13,9%, до 340,444 млрд рублей (с НДС).