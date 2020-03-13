Гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес уйдет с должности

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор группы "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес будет номинирован в совет директоров компании, а затем покинет свой пост, передав дела преемнику, сообщила компания. Кандидата на должность гендиректора ищут.

Новый состав совета директоров будет избран на годовом общем собрании акционеров в середине 2020 года.

В поисках нового руководителя группы в качестве консультанта участвует компания Spencer Stuart. На время поисков Фернандес продолжит руководить группой и будет помогать подбирать себе преемника.

Фернандес присоединился к команде "М.Видео" более десяти лет назад, он стал коммерческим директором компании. В 2016 году он перешел на позицию главного исполнительного директора "М.Видео" и руководил процессом слияния с "Эльдорадо". В качестве исполнительного директора группы "М.Видео-Эльдорадо" он "в беспрецедентно короткие сроки и с высоким экономическим результатом для бизнеса провел интеграцию двух компаний".

Под его руководством была внедрена омниканальная модель и реализованы такие стратегические проекты как кредитная платформа, бренд m_mobile, а также мобильное приложение и платформа для торгового персонала в магазинах (RTD). Все это стало фундаментом для дальнейшей цифровизации бизнеса группы и перехода к модели One Retail (так "М.Видео-Эльдорадо" называет свою стратегию).

Как объяснил через пресс-службу президент группы Александр Тынкован, сейчас "М.Видео-Эльдорадо" приступает к стратегическим преобразованиям, "отвечающим на вызовы цифровой эры", и эта сложная задача потребует нового долгосрочного лидерства. На поиски нового руководителя компании он отвел несколько месяцев.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - лидер российского рынка бытовой техники и электроники - была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у группы "Сафмар". Акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже". "Сафмар" Михаила Гуцериева - контролирующий акционер "М.Видео-Эльдорадо" (73,5% акций через кипрскую Ericaria Holdings Limited).

По итогам 2019 года продажи "М.Видео-Эльдорадо" выросли на 3,8%, до 437,5 млрд рублей (с НДС).