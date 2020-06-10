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Источник узнал о скорой отставке замминистра экономического развития Расстригина

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замминистра экономического развития Михаил Расстригин скоро оставит эту должность и перейдет на другую работу, сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве.

В ведомстве Расстригин курировал департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент развития секторов экономики (в частности, отвечал за формирование списка системообразующих предприятий).

По сведениям источника агентства, перераспределять функционал в министерстве не планируют. Это означает, что курировать эти три департамент будет новый замминистра.

Позднее 10 июня на официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение об уходе Расстригина с должности по собственной просьбе.

Расстригин работал в министерстве с 2017 года вначале помощником экс-министра Максима Орешкина, затем с декабря 2017 года был заместителем министра, курировал темы, связанные с тарифами и монополиями, развитием секторов экономики, развитием конкуренции, повышением энергоэффективности и экологией.

Минэкономразвития Михаил Расстригин

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