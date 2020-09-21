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Рубль дешевеет к доллару и евро из-за выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар развернулся вверх после снижения на старте торгов и уверенно повышается, евро усилил рост на Московской бирже в понедельник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и негативной динамики валют развивающихся рынков.

Курс доллара США составил 76,21 руб. в 15:00, что на 46,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 76 руб. впервые с 9 сентября. Евро стоил 89,9 руб., подорожав на 22,25 копейки. Ранее евро превышал отметку 90 руб. впервые с 8 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,59 копейки - до 82,37 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 сентября на 1,0062 рубля, до 76,0381 руб., и увеличил курс евро на 1,0485 рубля, до 90,0063 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения интереса глобальных инвесторов к риску и негативной динамики валют развивающихся рынков. Участники ведущих биржевых площадок выходят из рисковых активов на опасениях, возникших после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ).

В минувшие выходные ICIJ опубликовал анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке BBC News, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год по сделкам на общую сумму около $2 трлн. Из публикаций следует, в частности, что некоторые крупнейшие международные банки позволяли перемещать "грязные" деньги по всей планете.

Документы FinCEN изучали 400 журналистов, в том числе из Le Monde, Sddeutsche Zeitung, BBC News и других. В России в проекте участвовало издание "Важные истории".

В частности, согласно публикации BBC News, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег и ухода от санкций. Как пишет издание со ссылкой на данные FinCEN, речь, в частности, идет о транзакциях якобы связанных с российским бизнесменом компаний Advantage Alliance и Ayrton Development Limited, часть которых прошла уже после того, как Ротенберг попал под западные санкции.

Сам Ротенберг эти утверждения опровергает. "Обвинение в отмывании денег и обходе санкций через банк Barclays - это бред", - передал Ротенберг через своего представителя.

"На валютном рынке рубль в начале недели снижается наряду с большинством других валют на рынках EM, где наблюдается сокращение аппетита инвесторов к риску. Уход от риска на глобальных площадках сопровождается также снижением фондовых индексов в Европе, фьючерсов в США и укреплением доллара к основным мировым валютам. Отметим, что рассчитывать на поддержку крупных налоговых платежей на текущей неделе рублю можно будет лишь при условии стабильного геополитического фона", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Глобальный рынок финансовых услуг вновь под пристальным вниманием из-за информации от американского Минфина об участии крупнейших банков в схемах отмывания нелегальных доходов на $2 трлн в течение двух десятилетий. Впрочем, если обратить внимание на доллар, то можно обнаружить укрепление валют сырьевой группы (австралийский, канадский и новозеландский доллары), что говорит все же в пользу аппетитов к риску, хотя и достаточно сдержанных", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Трейдеры также ждут новых сигналов о прогрессе в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки американской экономики, кроме того, их внимание на этой неделе вновь направлено на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Во вторник Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оценку своего ключевого антикризисного инструмента - программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой составляет на данный момент 1,35 трлн евро. В частности, ЕЦБ намерен оценить, как долго стоит продолжать эту программу, отмечает газета Financial Times.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в понедельник на сообщении о возобновлении добычи на востоке Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени в понедельник снизилась на 1,95% - до $42,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевела на 2,02% - до $40,28 за баррель.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе нефть уверенно подорожала после того, как по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего 17 сентября, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

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