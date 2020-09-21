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Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

Акции HSBC подешевели в Гонконге на 3,4%, до минимума с марта 2009 года

Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg.

В минувшие выходные ICIJ опубликовал анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год по сделкам на общую сумму около $2 трлн. Из публикаций следует, в частности, что некоторые крупнейшие международные банки позволяли перемещать грязные деньги по всей планете.

Документы FinCEN изучали 400 журналистов, в том числе из Le Monde, Süddeutsche Zeitung, ВВС и других. В России в проекте участвовало издание "Важные истории".

Котировки HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, на торгах в Гонконге в понедельник упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года - правда, помимо расследования ICIJ, негативный фон сформировали и новости из Китая, отмечает Bloomberg.

Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%.

Оба банка после публикаций ICIJ заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль.

Также в расследовании фигурирует Barclays: как пишет со ссылкой на данные FinCEN ВВС, Аркадий Ротенберг "предположительно мог использовать банк для отмывания денег и ухода от санкций. Речь, в частности, о транзакциях якобы связанных с российским бизнесменом компаний Advantage Alliance и Ayrton Development Limited, часть которых прошла уже после того, как Ротенберг попал под западные санкции, сообщает ВВС.

Сам Ротенберг эти утверждения опровергает. "Обвинение в отмывании денег и обходе санкций через банк Barclays - это бред", - передал Ротенберг через своего представителя.

HSBC Великобритания США Минфин FinCEN Barclays Standard Chartered Аркадий Ротенберг

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