В Великобритании задумались об отмене системы tax free

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - План властей Великобритании отменить систему tax free 31 декабря вызвал резкую критику со стороны турбизнеса, сообщает в понедельник BBC News.

"План правительства по отмене системы tax free для иностранных гостей с 31 декабря может стоить Великобритании миллиардs фунтов упущенной выгоды. Под угрозой окажутся 70 тысяч рабочих мест", - пишет портал со ссылкой на письмо глав компаний Marks & Spencer, Heathrow и Selfridges руководству страны.

Как отмечается, туристы из стран, не входящих в ЕС, ежегодно совершали в Великобритании покупки на сумму 3,5 млрд фунтов, с которых затем получали возврат налога. Власти страны решили, что денежные потери слишком ощутимы, кроме того, есть "много возможностей для мошенничества".

"Туристы массово приезжали в Лондон и Эдинбург в том числе для того, чтобы сделать выгодные покупки. В случае отказа от возврата НДС Великобритания станет единственной европейской страной без системы tax free. Это нанесет еще один удар по пострадавшей из-за пандемии индустрии туризма, путешественники легко поедут на шопинг в другие страны и города - Париж, Милан, Мадрид", - написали бизнесмены.

Согласно данным VisitBritain, в 2018 году иностранные туристы потратили на шопинг в Соединенном Королевстве 6 млрд фунтов. При этом вычету tax free подлежали покупки на сумму 3,5 млрд, но в реальности был оформлен возврат НДС для покупок на 2,5 млрд.

На данный момент в Великобритании вычет tax free можно получить на покупки стоимостью от 30 фунтов, сумма НДС в стране составляет 20%. Купленные таким образом товары не должны быть использованы в Великобритании.