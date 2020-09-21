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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
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Пандемия вызвала бум на рынке жилья в Великобритании

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бум на британском рынке жилой недвижимости в сентября начал набирать обороты из-за вызванного пандемией желания британцев увеличить размеры своей жилой площади, а также налоговых льгот, следует из данных риэлтерского портала Rightmove.

Экономический кризис

Средняя стоимость дома за месяц, который завершился 20 сентября, взлетели на максимальную величину за четыре года. Указываемые в объявлениях о продаже цены подскочили на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - в среднем почти до $320 тыс. ($415 тыс.).

Пандемия коронавируса заставила людей проводить больше времени дома, и они стали интересоваться возможностями по расширению жилого пространства, а жильем, расположенным вдалеке от центров городов.

"Возникла новая необходимость в дополнительном пространстве, чтобы можно было работать из дома, - отмечает директор Rightmove Тим Баннистер. - В начале года четвертая спальня была очень большой роскошью для покупателей, но теперь она становится обязательным условием".

По оценке Rightmove, объем продаж сейчас примерно на 40% превышает показатели на то же время годом ранее, сообщает MarketWatch. При этом продажи домов с тремя и четырьмя спальнями выросли более чем вдвое.

С начала текущего года продажи остаются на 5% ниже по сравнению с сопоставимым периодом 2019 года.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Rightmove Великобритания коронавирус

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