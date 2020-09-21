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Акции HSBC рухнули до минимума за 25 лет на фоне расследования

Акции HSBC рухнули до минимума за 25 лет на фоне расследования
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Акции британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, рухнули до минимальной отметки за 25 лет на фоне серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ).

BuzzFeed News, ICIJ и партнерские СМИ в воскресенье опубликовали расследования, сославшись на документы, попавшие в доступ BuzzFeed, в числе которых было более 2,1 тыс. отчетов, поданных финансовыми институтами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) в подразделение министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.

HSBC сообщил, что "вся информация, которую предоставил ICIJ, носит исторический характер" и предшествует сделанному в 2017 году заключению Минюста США о том, что банк выполнил свои обязательства.

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Акции HSBC по итогам торгов в Гонконге в понедельник упали на 5,3%, до 29,30 гонконгского доллара за бумагу, что соответствует $3,78. Это самая низкая цена с мая 1995 года. Цена бумаг банка на торгах в Лондоне к 16:15 по московскому времени уменьшилась на 4,85%.

Помимо утечки данных, давление на акции компании оказывает риск того, что Китай может признать HSBC "ненадежной организацией", говорит директор Redburn по банковским исследованиям в Европе Фахед Кунвар, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Китайское министерство коммерции сообщило в выходные, что подобным компаниям могут грозить ограничения на ведение бизнеса в КНР, в том числе лимиты на импорт и экспорт, инвестиции и наличие персонала в Китае. Ведомство еще не присвоило подобный статус каким-либо компаниям, но издание Global Times сообщило, что многие СМИ назвали HSBC одним из потенциальных кандидатов.

Акции Standard Chartered PLC, также фигурирующего в расследованиях ICIJ, на торгах в Гонконге упали на 6,2%, до 34,90 гонконгского доллара за бумагу. Котировки акций компании на торгах в Лондоне снижаются на 5%.

HSBC

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