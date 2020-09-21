Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках на 1 трлн евро

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, сообщают немецкие СМИ.

Ведущие бизнес в США банки с 2000 года по 2017 год сообщили FinCEN о подозрительных сделках на общую сумму в $2 трлн (1,68 трлн евро). Почти две трети этой суммы (1,09 трлн евро) пришлись на операции, совершенные в Deutsche Bank, пишет Deutsche Welle.

Глобальная инфраструктура Deutsche Bank использовалась для отмывания денег на протяжении более длительного периода и в более широких масштабах, чем считалось прежде, сообщают Süddeutsche Zeitung и медиакомпании NDR и WDR. Кроме того, системы безопасности банка не выполняли свои функции, утверждают расследователи.

Крупнейший банк Германии уже прокомментировал данные, обнародованные ICIJ. Как заявил представитель банка агентству AFP, они затронули "исторические темы", которые уже известны надзорным органам.

"Мы сделали выводы там, где это необходимо и целесообразно", - подчеркивается в заявлении. Ведущие финансовые институты направили миллиарды долларов на более эффективную борьбу с отмыванием денег, подчеркнул банк, особо выделил собственное вложение средств в улучшение контроля.

"Поскольку информация, используемая ICIJ, поступает из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям. SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта", - говорится в заявлении Deutsche Bank.

FinCEN входит в структуру министерства финансов США. Секретные файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed. Затем около 400 журналистов из 88 стран на протяжении 16 месяцев анализировали данные досье. Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности.

Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.

Отчеты о подозрительных операциях необязательно являются доказательством противозаконных действий. Управление FinCEN требует от всех банков, работающих на территории США, предоставлять данные о подозрительной деятельности в тех случаях, когда есть основания полагать, что какая-либо операция может быть противозаконной.

По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более 2 млн отчетов о подозрительных операциях, а в 2011-2017 годах – более 12 млн.

Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа крупных банков – Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JP Morgan Chase, Barclays и HSBC.