Банки РФ получили в августе прибыль в 172 млрд рублей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки получили в августе прибыль в 172 млрд рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора".

В июле банки заработали 131 млрд рублей, а в августе 2019 года – 176 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с июлем прирост показателя составил 31,3%, по сравнению с августом 2019 года зафиксировано снижение на 2,3%.

ЦБ указывает, что показатель августа выше среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9). Доходность на капитал в годовом выражении составила в августе около 20%.

"Рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также роста чистого процентного и комиссионного дохода благодаря расширению кредитования и восстановлению деловой активности. Прибыль с начала года составила 933 млрд рублей (доходность на капитал - 13% в годовом выражении)", - говорится в материале. За восемь месяцев 2019 года банки заработали в 1,5 раза больше - 1,354 трлн рублей.

"Источники собственных средств сектора в августе увеличились на 143 млрд рублей, до 10,5 трлн рублей, что меньше заработанной прибыли (172 млрд рублей) в связи с убытком от переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход", - поясняет Банк России.

Он отмечает, что в целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала. "Мы оцениваем общий потенциал абсорбирования потерь на уровне около 5,9 трлн рублей (11% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок", - говорится в материале. Месяцем ранее, 20 августа, ЦБ оценивал этот потенциал в 5,8 трлн рублей, что также должно было бы составить 11% от объема кредитного портфеля.

Также регулятор подтвердил данную месяцем ранее оценку: отмена с 1 сентября 2020 года надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам в рублях, выданным до 31 августа 2019 года, увеличит запас капитала на 0,1 трлн рублей.