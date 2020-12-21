В ноябре российские банки сократили прибыль на 15%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2020 года российские банки сократили прибыль на 14,9% в годовом измерении, до 149 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

В октябре этого года прибыль российского банковского сектора составила 170 млрд рублей, соответственно, в месячном измерении показатель в ноябре упал на 12,4%. ЦБ поясняет, что снижение прибыли в ноябре произошло "в основном из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля".

За 11 месяцев прибыль банковского сектора составила 1,4 трлн рублей, что на 26,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года (1,9 трлн рублей).

Показатель ROE (возврат на капитал) в ноябре составил 18% по сравнению с 20% в октябре.

"Источники собственных средств сектора в ноябре выросли на 191 млрд рублей, до 10,5 трлн рублей, что больше заработанной прибыли (149 млрд рублей) в связи с положительной переоценкой ценных бумаг через прочий совокупный доход (+49 млрд рублей), в основном ОФЗ, на фоне снижения кривой доходности", - говорится в материалах регулятора.

Сведения о достаточности капитала сектора за ноябрь будут доступны позднее, однако ЦБ указывает, что в октябре произошло заметное снижение показателей. Достаточность совокупного капитала в октябре снизилась на 0,47 п.п., до 12,27%, преимущественно из-за выплаты дивидендов на 457 млрд рублей, что привело к сокращению объема совокупного капитала сектора на 2,5%.

"Переход банков на финализированный подход в части применения пониженных риск-весов по требованиям к субъектам МСП, заемщикам инвестиционного класса и проектному финансированию оказал незначительное влияние на показатели достаточности капитала сектора, так как в октябре на него перешли банки с долей 1,3% в активах сектора, положительное влияние на нормативы отдельных банков оценочно составляло от 0,2 до 2,1 процентного пункта", - отмечает Банк России.

Он уточняет, что пока не все банки, применяющие финализированый подход, используют новый подход к оценке ипотечных кредитов. В октябре новую методику по ипотеке внедрили два банка с долей 0,2% активов сектора.

"В целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала. Хотя в октябре из-за выплаты дивидендов величина запаса капитала сократилась на 6,4%, до 5,5 трлн рублей (10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок", - говорится в материалах ЦБ.