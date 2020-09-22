Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник начал корректироваться вверх на фоне постепенно затухающего падения акций в Азии и наметившегося отскока нефти после снижения на новостях о возобновлении добычи в Ливии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2875,85 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1189,29 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 76,26 рубля (+0,13 рубля), золото - $1912,4 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), Polymetal (+1,1%), "Россетей" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), Московской биржи (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +1% "префы"), АФК "Система" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-1,8%), "НЛМК" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в отношение бумаг сырьевого сектора одновременно действуют несколько негативных факторов: санкционные риски, перспективы усиления налогового бремени и ухудшение обстановки на мировых товарных рынках из-за опасений, связанных с возможностью ограничительных мер по коронавирусу в отдельных странах.

В то время как конгрессмены США пока не нашли согласия в отношении нового пакета мер стимулирования экономики, сценарий новых ограничительных мер в связи с пандемией приобретает все более материальный характер, что негативно влияет на готовность инвесторов к принятию риска. На валютном рынке в течение дня не исключена возможность тестирования долларом отметки 76,5 руб./$1.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник остается негативным, однако распродажи уже не идут по всему спектру активов. Нефть приостановила снижение, а промышленные и драгоценные металлы уже пытаются расти. Потери валют NZD, CAD и AUD относительно доллара США не превышают 0,15%. На таком фоне можно предположить, что рынок акций уже не готов к повторному провалу, как это произошло накануне на фоне новостей об участии крупнейших банков в сомнительных операциях.

Однако рост также пока под сомнением. Во всяком случае, фьючерсы на американские индексы остаются в небольшом "минусе". На этом фоне российский рынок может протестировать поддержку на уровне 2850 пунктов по индексу МосБиржи и предпринять попытку восстановительного роста, хотя нефть и связанные с ней опасения этому явно не способствуют, считает Кочетков.

В США индексы накануне завершили сессию снижением на 0,1-1,8%, сократив часть потерь в конце торгов, на фоне новой волны неприятия риска на мировых рынках.

Ухудшение настроений инвесторов связано с целым рядом факторов, включая задержки с принятием очередной программы стимулирования американской экономики, приближение президентских выборов в США, сохраняющуюся напряженность в американо-китайских отношениях и угрозу введения повторных ограничительных мер во многих странах из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Министерство торговли Китая в минувшие выходные опубликовало регламент своего списка "ненадежных субъектов". В него будут включены иностранные компании или физические лица, которые ставят под угрозу государственный суверенитет, безопасность и интересы развития КНР. Пекин пошел на этот шаг после того, как министерство торговли США объявило о запрете китайских мобильных приложений WeChat и TikTok на территории Штатов.

Коалиция против "Северного потока 2"

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild заявил о надеждах, что "Северный поток 2" не будет достроен. "Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Во вторник в Азии сохраняется негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником Осеннее равноденствие; китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%) на фоне беспокойства по поводу введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и неопределенности перспектив экономического стимулирования.

Президент США Дональд Трамп пообещал "сильное заявление по Китаю" в ходе своего видеообращения мировому сообществу, которое будет транслироваться во вторник, в первый день общеполитических прений, в рамках 75-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН.

Согласно программе, в первый день общеполитической дискуссии, первым прозвучит выступление президента Бразилии Жаира Болсонару. Видеообращение американского лидера будет вторым. За ним последуют видеозаписи президентов Турции, Китая, Чили, ЮАР и Кубы. На сессии также выступит президент РФ Владимир Путин. Всего в ходе недели высокого уровня, которая пройдет с 22 по 29 сентября, покажут выступления 119 глав государств и 54 глав правительств.

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев заражения COVID-19, пишет CNBC.

Возможность ужесточения ограничений усиливает опасения, связанные с пандемией и ее воздействием на мировую экономику, пишет MarketWatch.

В США до сих пор не принят новый пакет мер по стимулированию экономики. Белый дом и демократы в Палате представителей Конгресса уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более $3 трлн на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут договориться относительно его размера, отмечают аналитики.

Кроме того, сохраняется напряженность в отношениях США и Китая. Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы сомневаются, получит ли сделка, касающаяся американских операций TikTok, одобрение Вашингтона и Пекина.

Цены на нефть

Нефть во вторник приостановила снижение после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 21 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $41,47 за баррель (+0,1% и -4% в понедельник), октябрьская цена WTI - $39,27 за баррель (-0,1% и -4,4% накануне).

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщило агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг, 24 сентября, из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила в понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации. Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.