Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник.

Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая начнется в 17:00 по московскому времени, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед ним выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Как ожидается, выступление российского президента будет обнародовано после 18:00 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что председательствующая сторона в Генассамблее из-за пандемии коронавируса предложила, чтобы главы государств записали свои выступления на видео. "Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк. Собственно, практически никто сейчас не готов ехать в Нью-Йорк", - сказал он.

Обращение Путина было записано в прошлую пятницу и заблаговременно отправлено в Нью-Йорк. По словам Пескова, глава государства, как и всегда, сам работал над текстом выступления и вносил в него необходимые коррективы.