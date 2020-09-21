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Помпео сообщил о работе над коалицией против "Северного потока 2"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В США надеются, что "Северный поток 2" не будет достроен, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild.

"Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны. 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно. В настоящее время в Германию направлено как минимум два российских запроса об оказании правовой помощи, одним занимается генпрокуратура Берлина, второй пока находится в министерстве юстиции.

На фоне ситуации с Навальным в Германии началась дискуссия о будущем проекта газопровода "Северный поток 2" – многие политики высказались за то, чтобы сделать его предметом санкций в отношении России в связи с делом об отравлении политика. Меркель в свою очередь настаивает на том, что действий на национальном уровне быть не должно, а в ЕС должен быть сформулирован единый ответ и единое решение о том, какими должны быть санкции и коснутся ли они проекта газопровода.

США РФ Северный поток 2

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