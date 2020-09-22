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Законопроект о реформе НДД и отмене ряда льгот для нефтянки прошел I чтение

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, который корректирует введенную в России с 1 января 2019 г. систему взимания налога на дополнительный доход (НДД), применяемого в основном в нефтяной отрасли. Минфин ждет от нефтянки 237 млрд рублей дополнительных поступлений в год.

Поправки в Налоговый кодекс РФ (N 1023276-7) и Таможенный тариф (N1023275-7) в конце прошлой неделе внесло в Госдуму правительство.

Поправки в Таможенный тариф с 1 января 2021 года убирают возможность для компаний устанавливать пониженную экспортную пошлину на нефть с новых месторождений с особыми физико-техническими характеристиками. Льгота применялась с 2013 г. и касается 15 месторождений, крупнейшие из которых принадлежат "ЛУКОЙЛу", Иркутской нефтяной компании (ИНК), "Роснефти", "Газпром нефти", "Сургутнефтегазу". Одновременно законопроект отменяет льготу по экспортной пошлине на высоковязкую и сверхвязкую нефть. Одним из крупнейших пользователей льготой является "Татнефть", также льготой пользуются "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", следует из отчетов компаний.

ЭкономикаМы полюбить тебя заставим - добровольно-принудительный переход на НДД в нефтянке. ОбобщениеМы полюбить тебя заставим - добровольно-принудительный переход на НДД в нефтянке. ОбобщениеЧитать подробнее

Убираются льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти, льготы для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений. Кроме того, законопроект убирает из НК один из коэффициентов (Кв) - выработанности запасов конкретного участка недр, принимаемый в расчет при исчислении пониженной ставки НДПИ. Взамен компаниям, которые пользовались всеми перечисленными выше льготами, предлагается перейти на режим НДД. Для этого законопроект пересматривает параметры самого налога.

Расширяется перечень участков, которые могут применять НДД - в него включаются участки недр, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), Сахалинской, Оренбургской и Самарской областях. Уточняется коэффициент (Кг), который входит в формулу расчета НДД ряда групп месторождений и характеризует период времени, прошедший с даты начала промышленной добычи нефти на участке недр - чем меньше времени прошло с начала разработки, тем меньше коэффициент.

Коэффициент Кг сейчас для месторождений первой и второй группы составляет от 0,4 до 1 (начало разработки месторождений от пяти до семи лет); для третьей группы - 1; для четвертой группы 0,5 - первый год, затем в течение года 0,75 и 1 на третий год. Для пятой группы от 0,2 до - 1 в период до 15 лет. Принятый законопроект удлиняет на 4 года, до 19 лет, сроки использования понижающих коэффициентов для месторождений в Арктике (пятая группа). Также документ устанавливает коэффициент на уровне 1 для второй и третьей групп, при этом для второй группы устанавливается исключение.

Так, для нефти, добытой на участках недр, одновременно расположенных в границах Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. коэффициент вырастет до 1,2. Для нефти, добываемой на участках второй группы, которые расположены в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. составит 1,95.

По мнению аналитиков, под коэффициент 1,95 подпадает Новопортовское месторождение "Газпром нефти", что ставит компанию в самое невыгодное положение среди других, для которых коэффициент составит 1,2.

Пересматривается процедура переноса исторических убытков. Сейчас можно было переносить 100%, законопроект предлагает не более 50% на период 2021-2023 гг.

Поправки к законопроекту принимаются профильным комитетом Госдумы до конца недели.

Госдума

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