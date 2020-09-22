В "Татнефти" удивились отмене льготы по сверхвязкой нефти

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Татнефть" удивлена отменой льгот по сверхвязкой нефти и ждет продолжения диалога в этой сфере, сообщил на конференции, организованной банком ВТБ, помощник гендиректора компании по корпоративным финансам Василий Мозговой.

"Все-таки пока речь идет о возможных изменениях. Обсуждение продолжается", - сказал он и напомнил, что уже сложившаяся система налогов на добычу "трудной нефти" раньше дого обсуждалась.

"Цель всегда была обеспечить производство, когда оно нерентабельно. Добыча сверхвязкой нефти более затратна, чем традиционной нефти. И вдруг оказывается, что меры по поддержке таких проектов стали неэффективными. Инвестор в лице "Татнефти" удивлен", - сказал он.

Минфин в Госдуму внес законопроект, в котором говорится, в частности, об отмене налоговых льгот по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. "Татнефть" считается одним из крупнейших пользователей льготы, которая с 2007 года предполагает нулевой НДПИ. Законопроект также лишает компании права устанавливать пониженную экспортную пошлину на нефть с новых месторождений с особыми физико-техническими характеристиками. Кроме того, он вносит изменение в механизм взимания налога на дополнительный доход с нефтяных компаний.

Законопроект 22 сентября прошел в Госдуме первое чтение.