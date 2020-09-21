Мы полюбить тебя заставим - добровольно-принудительный переход на НДД в нефтянке. Обобщение

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, который корректирует введенную в России с 1 января 2019 года систему взимания налога на дополнительный доход (НДД), применяемого в основном в нефтяной отрасли. Предлагаемые поправки коснутся всех нефтяных компаний: изменения по механизму НДД сильнее почувствуют "Роснефть" и "Газпром нефть", "Татнефть" и "ЛУКОЙЛ" сильнее пострадают от наличия в портфеле сверхвязкой нефти и зрелых месторождений. В целом Минфин ждет от отрасли 237 млрд рублей дополнительных поступлений в год.

Поправки в Налоговый кодекс РФ (N 1023276-7) и Таможенный тариф (N1023275-7) в пятницу вечером внесло в Госдуму правительство. Ряд инициатив из документа излагался чиновниками и раньше, но полная картина новаций стала видна только после внесения целого пакета. Поправки не только корректируют НДД, но и отменяют часть льгот, что, по замыслу разработчиков, должно заставить нефтяные компании добровольно перейти на НДД. Этим же законопроектом снижается порог цены на нефть, при которой "Роснефть" сможет получить налоговый вычет по НДПИ на Ванкоре, построив инфраструктуру для масштабного проекта "Восток Ойл". Отдельным пакетом идут поправки по налогообложению Приобского месторождения, недропользователями которого являются "Роснефть" и "Газпром нефть".

Самая большая ошибка

НДД действует в России с 1 января 2019 г., ставка составляет 50%. Базой для расчета данного налога является выручка, полученная от продажи нефти на месторождениях, которые подпадают под НДД - это пять групп - минус величина фактических и расчетных расходов по добыче сырья. Такая высокая ставка компенсируется пониженным НДПИ и экспортной пошлины для нефти, добываемой на месторождениях, по которым можно перейти на НДД. Ставка НДПИ при расчете НДД составляет примерно 60% от стандартной ставки, отмечает Газпромбанк.

Так, по общему правилу при добыче нефти ставка НДПИ составляет 919 рублей за тонну: она затем умножается на специальный коэффициент (Кц) и величину, характеризующую особенности добычи нефти (Дм). При этом НДПИ для компаний, которые перешли на НДД, составляет всего 1 рубль за тонну: ставка умножается на коэффициент, который привязан к дате начала разработки недр (Кндд), чем меньше разрабатывается участок, тем ниже налог.

Особенность НДД и так называемого "налогового маневра в нефтянке" - постепенное снижение экспортной пошлины, которая должна стать нулевой с 2024 года с одновременным увеличением НДПИ, также при помощи специальных коэффициентов.

Режим НДД, при его введении, был заявлен как тестовый, вводился как для традиционных, так и новых регионов добычи. Идея Минфина заключалась в перераспределении фискальной нагрузки и переносе основной ее части на более поздние этапы разработки месторождений, после их выхода на проектную мощность, однако в конце июня замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что бюджет в 2019 году недополучил 213 млрд рублей из-за введения НДД. "Посмотрев на итоги введения НДД, я могу сказать, что лично для меня это самая большая ошибка за все время работы в Минфине", - сказал он летом в интервью Reuters. При этом Сазанов заявлял, что министерство планирует подготовить изменения в режим, чтобы в будущем избежать выпадающих доходов и вернуть потерянные в 2019 году доходы. Сазанов пояснял, что вернуть недополученный налог можно будет через введение повышающих коэффициентов по базовой ставке НДПИ для этих категорий.

Внесенный пакет законопроектов не только меняет коэффициенты для месторождений, которые перешли на НДД, но и убирает часть уже существующих льгот по НДПИ для месторождений, которые не перешли на новый режим. Кроме того, отменяются фактически все льготы по экспортной пошлине для нефти, взамен компаниям фактически добровольно-принудительно предлагается перейти на НДД.

Убрать льготы по экспортной пошлине

Внесенные поправки в Таможенный тариф с 1 января 2021 г. убирают возможность для компаний устанавливать пониженную экспортную пошлину на нефть с новых месторождений с особыми физико-техническими характеристиками. Льгота применялась с 2013 г.

Речь идет о месторождении им. Корчагина, первого проекта "ЛУКОЙЛа" на Каспии; Восточно-Алинском и Южно-Талаканском месторождении "Сургутнефтегаза"; Западно-Аянском, Даниловском, Ичединском, Марковском месторождении Иркутской нефтяной компании (ИНК); Куюмбинском месторождении, операционное управление которым осуществляет "Роснефть"; Новопортовском ("Газпром нефть"); Восточно-Мессояхскогом месторождении (АО "Мессояханефтегаз", СП "Роснефти" и "Газпром нефти" ; Дулисьминском месторождении, которое принадлежит НК "Дулисьма"; Красноленинском месторождении (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"); Западно-Хоседаюском месторождении им. Садецкого ("СК "Русвьетпетро"); Колвинском месторождении ("ННК-Печоранефть"); Среднеботуобинском месторождении, центральный блок которого разрабатывается дочкой "Роснефти".

Одновременно законопроект отменяет льготу по экспортной пошлине на высоковязкую и сверхвязкую нефть.

"Мы полагаем, что эти льготы, которые предоставляются уже более 10 лет, они были необходимы для отработки новых технологий, для запуска новых месторождений. За 10 лет они свою функцию уже выполнили, и поэтому сейчас, когда государству нужно мобилизовать доходы, от этих льгот можно отказаться", - пояснил решение Сазанов в понедельник на заседании думского комитета по бюджету. Дополнительные доходы федерального бюджета при отмене льгот по экспортным пошлинам составят в 2021 г. 37,4 млрд рублей, в 2022 г. - 24,6 млрд рублей, в 2023 г. - 11,5 млрд рублей, следует из пояснительной записки. Итого - 73,5 млрд рублей в 2021-2023 гг.

В пояснительной записке Минфин и правительство рекомендуют компаниям, которые пользовались экспортными льготами, перейти на НДД. "При этом в целях сохранения рентабельности разработки соответствующих нефтяных месторождений предусматривается возможность для организаций, являющихся пользователями недр на соответствующих участках недр, стать налогоплательщиками налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья", - говорится в документах.

Убрать льготы по НДПИ

Отмена льгот коснулась и НДПИ. Внесенные поправки в Налоговый кодекс отменяют с 1 января 2021 г. пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений. Льгота (коэффициент 0,7 к действующей ставке) вводилась для компенсации расходов недропользователей, открывших и разведавших месторождения до 2001 г. По расчетам Минфина, приведенным ранее в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, объем льгот на 2019-2021 гг. оценивался в размере 9,7 млрд рублей.

Убираются льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти, речь идет об участках недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа-с и менее 10 000 мПа-с, а также 10 000 мПа-с и более (в пластовых условиях). В 2021 г. льгота по НДПИ для сверхвязкой нефти оценивалась Минфином в 61 млрд рублей. Одним из крупнейших пользователей льготой является "Татнефть", также льготой пользуются "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", следует из отчетов компаний.

Кроме того, внесенный законопроект предлагает убрать из НК РФ один из коэффициентов (Кв) - выработанности запасов конкретного участка недр, принимаемый в расчет при исчислении пониженной ставки. Ранее Минфин оценивал эту льготу на 2021 г. в объеме 45,6 млрд млрд рублей.

"С целью того, чтобы оптимизировать льготу по выработанным месторождениям, и с тем, чтобы как это сейчас у нас такое долгосрочное изменение в налоговой политике, с тем, чтобы все льготы были привязаны к инвестициям, чтобы их четко увязать с инвестициями, мы отказываемся от льготы по НДПИ для выработанных месторождений и предлагаем всем месторождениям, которые сейчас выработаны, перейти на НДД для того, чтобы привязаться к конкретному финансовому результату по конкретному участку недр. Это не отказ от льготы, а ее оптимизация скорее", - пояснил замминистра финансов Сазанов на заседании думского комитета по бюджету в понедельник.

Добро пожаловать в новый НДД

Законопроект, помимо рекомендаций перейти на НДД тем, кто этого не сделал, пересматривает и параметры самого налога на дополнительный доход.

Расширяется перечень участков, которые могут применять налог, уточняется коэффициент (Кг), который входит в формулу расчета НДД ряда групп месторождений и характеризует период времени, прошедший с даты начала промышленной добычи нефти на участке недр - чем меньше времени прошло с начала разработки, тем меньше коэффициент. Пересматривается процедура зачета убытков.

Так, предусматривается ограничение переноса исторических убытков в размере не более 50% на период 2021-2023 гг. (ранее можно было переносить 100%). При этом снижен коэффициент индексации до 1,07,определяющий сумму переноса на будущее убытков. Данные меры не распространяются на месторождения углеводородного сырья, расположенные в Арктической зоне РФ.

"Предусмотрено, что по аналогии с налогом на прибыль при расчете НДД исторические убытки будут учитываться в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. Это ограничение будет действовать с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. Также снижается коэффициент индексации убытков прошлых лет с 1,16 до 1,1 для первой группы и до 1,07 для четвертой группы (месторождений НДД - ИФ). Данные меры не будут распространяться на месторождения, расположенные на Таймыре - пятой группы", - пояснил Сазанов на заседании Госдумы.

Кроме того, уточнен порядок определения значения удельных расходов при расчете минимальной налоговой базы по НДД, согласно которому значение удельных расходов устанавливается в размере 7 140 рублей до конца 2023 г. и 8 600 рублей с 1 января 2024 г., а также подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, начиная с 2021 года.

В перечень месторождений, которые могут применять НДД, предлагается включить участки недр, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), Сахалинской, Оренбургской и Самарской областях.

В рамках поправок предлагается убрать для третьей группы существующее ограничение по совокупной добыче нефти и газового конденсата за 2016 год по всем участкам недр, которая не должна превышать 15 млн тонн, а для четвертой группы - ограничение по общим суммарным размерам запасов этой группы месторождений (не более 150 млн тонн). Продляются сроки перехода на НДД для месторождений из первой и второй группы: до 31 марта и 31 декабря 2021 года соответственно.

Коэффициент Кг сейчас для месторождений первой и второй группы составляет от 0,4 до 1 (начало разработки месторождений от пяти до семи лет); для третьей группы - 1; для четвертой группы 0,5 - первый год, затем в течение года 0,75 и 1 на третий год. Для пятой группы от 0,2 до - 1 в период до 15 лет. Внесенный законопроект устанавливает данный коэффициент на уровне 1 для второй и третьей групп, при этом для второй группы устанавливается исключение.

Так, для нефти, добытой на участках недр, одновременно расположенных в границах Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. коэффициент вырастет до 1,2. Для нефти, добываемой на участках второй группы, которые расположены в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. составит 1,95.

Все наказаны?

Аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре отмечают, что под коэффициент 1,95 подпадает Новопортовское месторождение "Газпром нефти", что ставит компанию в самое невыгодное положение среди других, для которых коэффициент составит 1,2. В целом, полагают они, предлагаемые изменения в режиме налогообложения окажут наибольшее влияние на "Газпром нефть", за которой следуют "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть". "Сургутнефтегаз" и "Роснефть", а также газодобывающие компании практически не почувствуют изменений.

"Ранее сообщалось, что выработанные месторождения будут переведены на НДД, исходя из степени выработанности, рассчитанной на основе последней оценки запасов (ранее в Налоговом кодексе использовались фиксированные показатели по состоянию на 1 января 2006 г.). Согласно последней редакции, показатели 2006 г. будут применяться и далее для расчета истощенности запасов. Это означает, что все месторождения, ранее подпадавшие под налоговые льготы в связи с выработанностью, переводятся на НДД (третья группа месторождений)", - отмечают аналитики VTB.

"Вместе с тем месторождения с относительно низкой степенью выработанности (чуть выше 80%) и небольшими налоговыми льготами смогут претендовать на наибольшие льготы по НДД. "Таким образом, от этого изменения в налогообложении некоторые компании выиграют, а другие проиграют. По нашей оценке, степень выработанности месторождений, которые в настоящее время получают льготы, составляет в среднем 90%, исходя из чего компании получают дополнительно около $3,5 на один баррель по сравнению с ситуацией без налоговых льгот", - полагают они.

"В режиме НДД важным параметром является вычитаемый уровень затрат. В настоящее время НДД устанавливает порог в 7140 руб. на тонну, или около $13,6 на барр. (включая операционные расходы, капиталовложения, а также коммерческие, общие и административные расходы). Следует отметить, 100 млрд руб. ($1,4 млрд) дополнительных поступлений в бюджет, которые Минфин рассчитывает получить в 2021 г. от перевода выработанных месторождений на НДД, подразумевают вычитаемый порог на уровне лишь $9,5 на барр. (5 тыс. руб. на тонну). Указанные выше три статьи расходов в 2019 г. на зрелых месторождениях, по нашим расчетам, составили в среднем $12,2 на барр. Таким образом, даже если затраты не увеличатся, перевод выработанных месторождений на НДД позитивно скажется на секторе в целом и может принести ему дополнительно около $0,2 на барр. на уровне EBITDA в 2021 г. при средней цене нефти $45/барр. К тому же "Роснефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" могут даже выиграть от таких изменений в сравнении с действующим режимом регулирования", - подсчитали аналитики.

"Проанализировав внесенные правительством предложения по изменению налоговой нагрузки, мы пришли к выводу, что в случае их утверждения наиболее сильно пострадает "Газпром нефть", прежде всего из-за изменения коэффициента Кг для Новопортовского месторождения. По нашим оценкам, EBITDA компании за 2021 г. может снизиться на 21% по сравнению с текущим прогнозом. Далее следует "Татнефть" (потенциальное снижение EBITDA на 20%), основное давление на которую окажет отмена налоговых льгот за добычу высоковязкой нефти. В случае "ЛУКОЙЛа" отставание EBITDA от текущего прогноза, по нашим расчетам, может составить 8%, также в основном из-за отмены налоговых льгот за добычу высоковязкой нефти. В то же время в наименьшей степени предложенные изменения принципов налогообложения, как мы ожидаем, отразятся на показателях "Роснефти" и "Сургутнефтегаза". По нашим оценкам, в конечном итоге средняя дивидендная доходность акций по сектору составит 3,6%", - говорится в обзоре VTB Capital.

Аналитики Газпромбанка отмечают, что если предложения Минфина по изменению НДД затронули бы главным образом "Роснефть" и "Газпром нефть", то отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти и выработанных месторождений увеличила бы налоговую нагрузку также на "Татнефть", "ЛУКОЙЛ" и других производителей.

Эксперты Газпромбанка подчеркивают, что ставка НДПИ для высоковязкой нефти до 2019 г. была нулевой, а с 2019 г. была введена незначительная ставка, и с ее отменой Минфин оценивает дополнительные поступления в бюджет 80 млрд руб. ($1,1 млрд) в год. В то же время экспортная пошлина на сверхвязкую нефть с 2012 г. была установлена на уровне 10% от стандартной ставки НДПИ сроком на десять лет. С 2022 г. льготная ставка экспортной пошлины была бы отменена в любом случае. Минфин оценивает дополнительные поступления в бюджет от отмены данной льготы в 30 млрд руб. ($400 млн) в 2021 г.

"Среди российских нефтедобывающих компаний у "Татнефти" наибольшие налоговые льготы по высоковязкой нефти и выработанности месторождений. Более половины нефти компании добывается на месторождениях с высокой степенью выработанности, в первую очередь на крупнейшем месторождении "Ромашкинское". По нашим оценкам, налоговые льготы составляют около 30% EBITDA "Татнефти", а вышеупомянутые изменения в налогообложении снизят EBITDA компании примерно на 20%", - отмечают эксперты Газпромбанка.

"ЛУКОЙЛ" ежегодно добывает около 19 млн тонн нефти на зрелых месторождениях, в то время как добыча высоковязкой нефти на Ярегском месторождении и пермокарбоновых залежах Усинского месторождения составляет порядка 5 млн тонн в год. По нашим оценкам, налоговые изменения должны снизить EBITDA компании на 5%", - полагают они.

"Поскольку размер дополнительной налоговой нагрузки по НДД снижен с более чем 200 млрд руб. (как обсуждалось в августе) до 80 млрд руб., мы оцениваем отрицательный эффект на EBITDA "Роснефти" и "Газпром нефти" в 3% и 5% соответственно по сравнению с нашей предыдущей оценкой в 5-7%", - говорится в обзоре Газпромбанка.

Сила переговорной позиции

Правительство вместе с пакетом налоговых новаций также внесло в Госдуму законопроект о представлении ежемесячного налогового вычета в размере 3,83 млрд рублей для "Роснефти" на Приобском месторождении. Льгота бессрочная, но предоставляется в том случае, если цена на нефть по итогам месяца превысит базовую (в 2020 году $42,45 за баррель). Установлена пороговая величина вычета - не более 459,6 млрд рублей. Налоговый вычет предоставляется при условии заключения инвестиционного соглашения о стимулировании добычи. В нем не указаны конкретные требования по инвестициям, нужно прописать планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2032 г. включительно в условиях отсутствия налогового вычета.

Аналитики BCS, комментируя законопроект о льготах на Приобское месторождение, отмечают: "Сила переговорной позиции "Роснефти" подтверждается". "В ближайшем будущем могут появиться новые законопроекты, и обсуждение недавних предложений, вероятно, будет бурным, поэтому еще рано делать выводы о последствиях для компании. Однако мы можем отметить два момента: 1) налоги на нефтедобывающие компании растут; 2) "Роснефть", похоже, способна в определенной степени управлять этим процессом, по крайней мере, несколько лучше, чем другие компании сектора. Второй момент подтверждает наш давно сформировавшийся взгляд, что "Роснефть" (как крупнейший государственный нефтепроизводитель, с одной стороны, и возглавляемый очень влиятельным Игорем Сечиным - с другой) располагает явным конкурентным преимуществом, когда речь заходит о налогообложении, т.е. о механизме, с помощью которого российские власти управляют прибылью в нефтяной отрасли", - говорится в обзоре аналитиков BCS.

Затягивать с принятием законопроекта Госдума не планирует, во вторник он будет рассмотрен в первом чтении, на следующей неделе возможно принятие во втором и окончательном чтении.