Дело экс-гендиректора "Газпром межрегионгаза Махачкала" дошло до суда

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В суд передано уголовное дело бывшего гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова и его подчиненных о хищении газа стоимостью примерно в 5,8 млрд рублей, сообщили в СКР.

По версии следствия, в конце 2016 года куратор дагестанской региональной системы газоснабжения Сергей Горбунов создал преступное сообщество ради хищения газа с помощью преступных схем в структурах ООО "Газпром межрегионгаз". Также участники сообщества скрывали доходы, полученные от продажи украденного газа и от "не фиксации выявленных нарушений несанкционированного подключения к газовым сетям, предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях, осуществлять отбор газа, минуя прибор учета газа и механического воздействия на работу считывающего устройства".

В 2017 году в сообщество вошли Анастасов, сотрудники "Газпром межрегионгаза Махачкала" Курахма Магомедов и Зарина Абазова, руководители его территориальных подразделений Мурад Муртузалиев и Нажмутдин Алиев. По версии следствия, они наполняли "теневую" кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.

С апреля 2017 года по декабрь 2018 года участники сообщества украли у компании газ, стоимость которого эксперты оценили примерно в 5,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе.

Судить будут Анастасова, Магомедова, Абазову, Алиева, Муртузалиева, а также ведущего инженера по учету газа, метрологии и АСКУГ ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Маметхана Гайдарова и "гражданина Хизри Зубаирова".

В зависимости от роли каждого им вменяют участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК), мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК), коммерческий подкуп, повлекший тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК) и покушение на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК).

Горбунов объявлен в международный розыск, расследование его дела продолжается.

Бывший замгендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов ранее был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получил 2,5 года условно, напомнили в СК.

Анастасов был задержан в Петербурге в середине декабря 2018 года в больнице, за двадцать минут до плановой операции. За месяц до этого источники говорили о задержании его и Зарины Абазовой по подозрению в начислении лишних кубометров газа населению Дагестана, но в компании эту информацию на тот момент отрицали.