"Газпром" хочет отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" решил полностью отказаться от убыточного бизнеса по сбыту газа и газораспределения в Дагестане и попросил правительство передать эти функции единому федеральному оператору, узнал "Коммерсантъ". Этому оператору "Газпром" готов передать все активы в республике. За собой компания хочет оставить только оптовые поставки газа в Дагестан.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать в Дагестане единого оператора в форме федерального казенного предприятия (ФКП), который отвечал бы за реализацию газа и эксплуатацию газораспределения, пишет издание, ссылаясь на копию письма Миллера.

Таким образом "Газпром" хочет уйти от убытков, генерируемых регионом, объясняет газета: просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями за газ на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам - более 9,4 млрд рублей.

"Газпром" в Дагестане занимается сбытом газа через "Газпром межрегионгаз Махачкала", а также газораспределением через "Газпром газораспределение Дагестан" (эксплуатирует 13,943 тыс. км сетей на территории региона, как собственных, так и третьих лиц) и "Газпром газораспределение Махачкала" (эксплуатирует 1,29 тыс. км собственных сетей), при этом "Газпрому" принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана (2,825 тыс. км).

Предлагается газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, передать в безвозмездное пользование ФКП. Свои сети в Дагестане "Газпром" готов подарить государству, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления, пишет газета.

Сам "Газпром" готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между "Газпром межрегионгазом" и ФКП. Собственную сбытовую деятельность в регионе "Газпром" хочет прекратить после передачи в ФКП абонентской базы и перевода персонала, отвечающего за реализацию газа, в "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"Газпром" хочет минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний), судебных исков по взысканию платы за пользование сетями.

Попытки "Газпрома" организовать надлежащее газоснабжение в Дагестане, в том числе усилия по выверке абонентской базы, устранению незаконных врезок в газораспределительные сети и повышению платежной дисциплины потребителей, "не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана", приводит позицию газовиков "Коммерсантъ".