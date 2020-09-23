В "ЛУКОЙЛе" заявили, что нефтянка выдержит любой удар при стабильном налоговом законодательстве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Устойчивому развитию нефтяной отрасли требуется стабильное налоговое законодательство, уверен первый вице-президент "ЛУКОЙЛа" Азат Шамсуаров.

"Все те решения, которые принимаются, порой не очень обдуманные и быстрые, очень скорые, с перспективой реализации на один год, не заглядывая даже в 2022, 2023, пагубно влияют на индустрию нефтегазодобычи, компании, добывающие на месторождениях", - сказал он на Тюменском нефтегазовом форуме.

"С момента принятия инвестрешения до момента реализации проходит 18-20 месяцев. А решения законодательной базы, законодательной основы, льготного регулирования в том числе, зачастую меняются в течение одного календарного года, а то и по несколько раз", - отметил топ-менеджер.

"Индустрия выдержит любой удар. Мы этот вызов приняли, абсолютно точно мы его переживем, это нас не убьет, это точно нас сделает сильнее. И добывающая, и перерабатывающая промышленность, и третий, и четвертый наши нефтехимические переделы - они все будут приносить маржинальную часть только в том случае, если у нас будет стабильное налоговое законодательство", - заявил Шамсуаров.