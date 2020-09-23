Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

Глава ЯНАО назвал предложенные налоговые изменения сильным ударом по нефтянке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Предложенные изменения налога на дополнительный доход (НДД) ударит по нефтегазовой отрасли, компании могут начать сворачивать проекты и увольнять людей, заявил на Тюменском нефтегазовом форуме губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

ЭкономикаМы полюбить тебя заставим - добровольно-принудительный переход на НДД в нефтянке. ОбобщениеМы полюбить тебя заставим - добровольно-принудительный переход на НДД в нефтянке. ОбобщениеЧитать подробнее

"Последняя новость по изменению НДД - это сильный удар по отрасли. Я уже вижу, как в следующем году уважаемые наши участники будут сворачивать планы, начнутся сокращения среди коллективов", - сказал он и добавил, что предложенные законопроекты полноценно не обсуждались с отраслью.

По словам губернатора, важно, чтобы и те, кто определяет налоговые условия работы, понимали, что нефтегазовая отрасль - значимая часть экономики.

"Поэтому такие сиюминутные, извините, бухгалтерские решения могут в долгосрочной перспективе наносит очень серьезный удар. Поэтому нас должно быть больше в этой дискуссии", - добавил Артюхов.

Госдума уже приняла в первом чтении пакет законопроектов, который корректирует введенную в России с 1 января 2019 года систему взимания НДД, применяемого в основном в нефтяной отрасли. Минфин ждет от нефтянки 237 млрд рублей дополнительных поступлений в год и считает, что его инициативы не приведут к значимому снижению объемов добычи.

ЯНАО Минфин Дмитрий Артюхов Госдума

Новости по теме

Новости

Часть доходов исключат из базы расчета повышенного НДФЛ

Навальный попал в больницу

В Кремле не поверили, что Париж "слил" газете разговор о Навальном

В Кремле не поверили, что Париж "слил" газете разговор о Навальном

"Газпром" впервые рассказал о сложностях с консолидацией сетей на Кавказе

Тиньков подчеркнул, что ничего еще "Яндексу" не продал

После побега шестерых из колонии в Дагестане возбудили дело о халатности

У застрелившего сослуживцев Шамсутдинова не нашли проблем с психикой

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом

Акции "Яндекса" в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Навальный попал в больницу

Навального выписали из стационара

Навального выписали из стационара
Изменение Конституции

В ЕГЭ в 2021 году включат вопросы о поправках в Конституцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');