Глава ЯНАО назвал предложенные налоговые изменения сильным ударом по нефтянке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Предложенные изменения налога на дополнительный доход (НДД) ударит по нефтегазовой отрасли, компании могут начать сворачивать проекты и увольнять людей, заявил на Тюменском нефтегазовом форуме губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Последняя новость по изменению НДД - это сильный удар по отрасли. Я уже вижу, как в следующем году уважаемые наши участники будут сворачивать планы, начнутся сокращения среди коллективов", - сказал он и добавил, что предложенные законопроекты полноценно не обсуждались с отраслью.

По словам губернатора, важно, чтобы и те, кто определяет налоговые условия работы, понимали, что нефтегазовая отрасль - значимая часть экономики.

"Поэтому такие сиюминутные, извините, бухгалтерские решения могут в долгосрочной перспективе наносит очень серьезный удар. Поэтому нас должно быть больше в этой дискуссии", - добавил Артюхов.

Госдума уже приняла в первом чтении пакет законопроектов, который корректирует введенную в России с 1 января 2019 года систему взимания НДД, применяемого в основном в нефтяной отрасли. Минфин ждет от нефтянки 237 млрд рублей дополнительных поступлений в год и считает, что его инициативы не приведут к значимому снижению объемов добычи.