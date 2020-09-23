"Мечел" отказался от моратория на банкротство

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Мечел" отказался от моратория на банкротство, из-за которого задерживал выплату дивидендов за 2019 год и выкуп акций у несогласных с реструктуризацией долга. Соответствующее заявление компании размещено на портале "Федресурс".

"Мечел" подтверждает намерение исполнить обязательства по выкупу акций и выплате дивидендов, сказал "Интерфаксу" представитель компании.

Общая сумма дивидендов на привилегированные акции за 2019 год, которую предстоит распределить компании, составляет 480,5 млн рублей (3,48 рубля на акцию). Еще 870,5 млн рублей "Мечел" должен направить на приобретение обыкновенных акций у несогласных с реструктуризацией долга перед госбанками.

"Мечел" выкупит 10 млн 804,058 тыс. обыкновенных акций (2,6% от их общего количества). Всего к выкупу по итогам решений годового собрания акционеров "Мечела" было предъявлено чуть более 8% обыкновенных акций, однако по закону компания может направить на их приобретение до 10% от стоимости чистых активов. При превышении этого порога бумаги выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

"Мечел" в апреле подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ: срок погашения продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Одновременно "Мечел" продал 51% в Эльгинском угольном проекте компании "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна за 89 млрд рублей. Эти средства были направлены на погашение части долга перед госбанками, в результате общая сумма обязательств "Мечела" перед ними снизилась до 261,6 млрд рублей (по курсу на 30 апреля). Сделки по реструктуризации долга были одобрены акционерами компании на годовом собрании 30 июня.