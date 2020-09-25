Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Минэкономразвития предложило продлить COVID-мораторий на банкротство

Минэкономразвития предложило продлить COVID-мораторий на банкротство
Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях, истекающий через две недели, может быть продлен на три месяца. Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ, проект соответствующего постановления Минэкономразвития внесло в кабмин в среду, 23 сентября.

В пресс-службе министерства подтвердили, что предложения по этому вопросу в правительство внесены, но не стали уточнять их содержание.

Пандемия коронавируса

Мораторий на банкротства компаний и ИП из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей правительство РФ объявило на период с 6 апреля по 6 октября 2020 года в качестве одной из основных антикризисных мер. Мораторий не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.

При этом действующий мораторий также распространяется на фигурантов списка системообразующих организаций российской экономики, а также на перечень стратегических предприятий и АО. В проекте постановления о продлении моратория на три месяца начиная с 7 октября (то есть фактически до окончания новогодних январских каникул) упоминаний о системообразующих и стратегических компаниях нет - только о пострадавших отраслях.

Большинство публичных компаний, подпадающих под действие моратория, от него отказались - это сохраняет им право выплачивать дивиденды и проводить buyback. Последним на данный момент такой шаг предпринял "Мечел". В его случае наличие моратория имело прямые последствия для акционеров: из-за него компания задерживала выплату дивидендов за 2019 год и выкуп акций у не согласных с реструктуризацией долга.

"Мечел", как и многие другие крупные компании, подпадал под мораторий именно как системообразующее предприятие - к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям он не относится. На такие компании, если постановление будет подписано в предложенной Минэкономразвития редакции, мораторий начиная с 7 октября распространяться не будет. При этом ряд компаний из числа системообразующих под мораторий подпадают по обоим основаниям (например, "Аэрофлот" - авиаперевозки входят в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса), и для них он будет действовать до начала января 2021 года.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

26
За минувшие сутки в Непале зарегистрированы 1 172 новых случая заражения коронавирусом COVID-1923 сентября. В Пакистане открылись учебные заведения для учеников старших классов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Уроки в дошкольных и начальных классах планируется возобновить 30 сентября.22 сентября. Выставка фотографий работников здравоохранения открылась в Мельбурне.21 сентября. В Индии мавзолей Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.18 сентября. В Нидерландах за последние 24 часа было зарегистрировано 1972 новых случая коронавируса, что стало четвертым днем подряд рекордных максимумов в стране. На фото: активист Extinction Rebellion на демонстрации в финансовом районе Амстердама.17 сентября. Тренировка новобранцев в помощь полиции ХАМАСа в секторе Газа, где с 25 августа действует карантин.16 сентября. На окраине Лимы (Перу) начали проводить тестирование на COVID-19 от дома к дому. В стране продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября.16 сентября. В Индии число заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов.15 сентября. Власти Израиля одобрили возобновление карантина в стране. Ограничения вступят в силу с 18 сентября и продлятся три недели. На фото: ортодоксальные иудеи молятся у Стены плача в Иерусалиме.14 сентября. В Каталонии начался учебный год.13 сентября. Пандемия коронавируса значительно повлияла на индустрию моды. На фото: показ коллекции Accidental Cutting в Мадриде.11 сентября. В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях.10 сентября. Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель во всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
За минувшие сутки в Непале зарегистрированы 1 172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19
Хроника 27 января – 25 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития Коронавирус

Новости по теме

Новости

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе

Дело Михаила Абызова

Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Часть "Перекрестков" и "Магнолий" закрыли в Москве за неношение масок

Законопроект о новом расчете МРОТ внесут в Госдуму на этой неделе

Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань

Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань

РФПИ подтвердил интерес к IPO "Совкомфлота"

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

HeadHunter получил листинг на "МосБирже"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');