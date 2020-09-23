"Русснефть" отказалась от моратория на банкротство

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Русснефть" отказалась от применения в отношении нее моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Это следует из сообщения компании, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (fedresurs.ru).

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "Русснефть" не видит необходимости в продлении моратория на банкротство, действующего до конца сентября, так как текущий уровень цен позволяет компании осуществлять свою деятельность.

В апреле 2020 года правительство РФ ввело полугодовой мораторий – с 6 апреля по 6 октября, призванный облегчить положение части отечественных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей – стратегических, системообразующих, а также относящихся к отраслям экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.

Во-первых, в отношении них запрещено было введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов; во-вторых, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке; в-третьих, приостанавливается исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.

Кроме того, на время действия моратория "защищенным" компаниям не разрешается выплачивать дивиденды, доходы по долям и паям, распределять прибыль между учредителями или участниками, выкупать либо приобретать размещенные акции или выплачивать действительную стоимость доли. Но подпавшие под действие моратория компании и ИП имеют право или инициировать собственное банкротство, или отказаться от защитных мер, чтобы избежать этих ограничений.

Ранее агентство Moody's присвоило статус "ограниченный дефолт" (limited default, LD) рейтингу вероятности дефолта "Русснефти".

Присвоение такого статуса означает факт ограниченного дефолта, поскольку компания не произвела выплаты для погашения основной суммы долга перед ВТБ (MOEX: VTBR) в размере $46 млн по кредиту на $1,172 млрд, которые должна была сделать в первом и во втором кварталах 2020 года

Ранее совет директоров "Русснефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды на привилегированные акции за 2019 год $60 млн (около 3,9 млрд рублей), или $0,61205 на акцию, следует из сообщения компании.

Дивиденды за 2016-2018 годы были выплачены также в долларах США - $0,40803 на акцию, или всего около $40 млн.

В настоящее время "Русснефть" выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. "Русснефть" планировала в течение трех лет начать выплаты дивидендов на обыкновенные акции и довести общую сумму дивидендов до $100 млн.

По последним данным, владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ) - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит около 33% уставного капитала, которыми она владеет через Belyrian Holdings Limited (12,05%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%), Bradinar Holdings (12,05%) и АО "Ай Кью Джи Управление активами" (4,11%). В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

Уставный капитал "Русснефти" в настоящее время составляет 196,22 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных акций номиналом 50 копеек каждая.