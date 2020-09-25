Глава Polymetal исключил подорожание золота до $3000 за унцию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU -Подорожание золота до $3000 за унцию даже в отдаленной перспективе маловероятен, но кратковременный взлет до $2300-2400 реален, считает гендиректор Polymetal Виталий Несис. Он сказал это "Коммерсанту".

"Фундаментально золото - цикличный товар. И сейчас мы находимся в начале пика очередного цикла. Сложно предсказать, сколько он продлится, но общая тенденция к сокращению продолжительности циклов очевидна. Поэтому я настроен умеренно оптимистично: в лучшем случае может быть кратковременный взлет до $2300-2400. Но в $3000 я не верю", - сказал он.

На 2021 год Polymetal заложит в бюджет $1600 за унцию (в этом году - $1 400).

На вопрос о возможном росте налоговой нагрузки, он ответил: "Высокие цены, возможно, вызывают желание увеличить фискальную нагрузку, поэтому такой риск объективно есть".

Изъятие "того, что называется сверхприбылями", фактически приведет к падению долгосрочных инвестиций, считает Несис.

"Так, наверное, можно заткнуть какую-то краткосрочную дыру, но через пять лет есть все шансы остаться у разбитого корыта. Особенно это справедливо для золотодобычи, где сравнительно короткий инвестиционный цикл, то есть многие компании постоянно что-то строят. Это не железная руда, не уголь, не медь, где некоторые месторождения эксплуатируются по 50 лет. У нас средний срок - восемь-десять лет, и надо идти дальше", - сказал глава Polymetal.