Polymetal в I полугодии увеличил EBITDA на 8%, до $660 млн

После публикации отчета акции компании на Мосбирже подешевели на 2,3%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года скорректированная EBITDA производителя серебра и золота Polymetal выросла на 8% в годовом измерении, до $660 млн. Компания в отчете связала эту динамику с ростом цен на металлы на фоне стабильного уровня производства.

Для сравнения, аналитики накануне прогнозировали полугодовую EBITDA Polymetal в среднем на уровне $661 млн.

Чистая прибыль компании составила $419 млн, скорректированная чистая прибыль выросла на 15% и составила $422 млн.

В соответствии с дивидендной политикой совет директоров Polymetal одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,45 на акцию, общий объем выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2021 года. Прогнозы аналитиков по дивидендам были в пределах $0,42-0,46 на акцию. Дивиденды будут выплачены 30 сентября, дата закрытия реестра для их получения - 10 сентября.

Чистый долг Polymetal на конец июня составил $1,827 млрд, его отношение к скорректированной EBITDA - 1,05х.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 22% год к году и достиг $358 млн. При этом свободный денежный поток на фоне увеличения капитальных затрат был представлен оттоком средств в размере $27 млн против притока $54 млн в I полугодии 2020 года. Свободный денежный поток во II полугодии будет традиционно выше за счет ожидаемого сезонного увеличения производства и высвобождения оборотного капитала, прогнозирует Polymetal.

По мнению аналитиков "Атона", Polymetal представил нейтральные результаты за полугодие, дивидендная доходность (2,1%) в рамках прогноза.

После публикации отчета и рекомендаций по дивидендам акции Polymetal дешевели на "Московской бирже" в четверг утром на 2,3% (до 1512,9 рубля за штуку).

Компания повысила прогноз capex на 20-30%

Polymetal также сообщил, что повышает прогноз capex на 2021 год с $560 млн до $675-725 млн, то есть примерно на 20-30%.

Среди факторов, которые привели к этому, компания назвала неблагоприятное влияние макроэкономических факторов, рост цен на сырьевые товары и индексацию стоимости рабочей силы, а также изменение объема работ, одобренное советом директоров, в частности затраты на подготовку ТЭО проекта Тихоокеанского ГМК (автоклав в Совгавани), ускорение реализации проектов Ведуга и Прогноз.

Обновленный прогноз капитальных затрат на 2022-2025 годы будет представлен в рамках Дня инвестора в ноябре 2021 года. В апреле компания сообщила, что видит основания поднять прогноз capex на 2022-2025 годы примерно на 25%.

Капитальные затраты Polymetal по итогам I полугодия 2021 года составили $375 млн, они выросли на 55% по сравнению с I полугодием 2020 года за счет строительных работ на АГМК-2, Нежданинском и Кутыне, а также вскрышных работ на Ведуге, Воронцовском и Омолоне. Рост капитальных затрат обусловлен увеличением инфляции и расходами, связанными с пандемией, поясняет Polymetal.

Компания подтверждает текущий производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций в золотом эквиваленте, а также прогноз денежных затрат (TCC) $700-750 на унцию и совокупных денежных затрат (AISC) $925-975 на унцию золотого эквивалента. Фактические затраты по-прежнему зависят от обменных курсов рубля и тенге к доллару, напоминает Polymetal.

TCC Polymetal в I полугодии составили $712 на унцию золотого эквивалента. По сравнению с I полугодием 2020 года они выросли на 12% из-за инфляции в горнодобывающей отрасли, опережающего роста потребительских цен, увеличения расходов, связанных с пандемией, а также плановым снижением содержаний в перерабатываемой руде на Кызыле и Албазино, поясняет компания.

AISC выросли на 16%, до $1019 на унцию за счет инвестиций на Омолоне (строительство энергетического комплекса, корпуса фильтрации в рамках проекта по переходу на сухое складирование хвостов и обновление парка горной техники) и Кызыле (приобретение горной техники), а также увеличения объема вскрышных работ на Воронцовском и Омолоне. Ожидается, что AISC снизятся во II полугодии за счет сезонного увеличения объемов производства и продаж.

Планы ускорить начало открытой добычи на месторождении Прогноз

Компания также сообщила, что ее совет директоров решил ускорить начало открытой добычи на месторождении Прогноз для последующей переработки руды на обогатительной фабрике Нежданинского.

Начало вскрышных работ запланировано на III квартал 2022 года с добычей первой руды в I квартале 2023 года. Производство первого товарного концентрата запланировано на III квартал 2023 года. Годовой объем добычи составит 250 тысяч. тонн руды со средним содержанием серебра около 600 г/т. Суммарное производство товарного металла в концентрате за весь срок отработки месторождения составит 120 млн унций в серебряном эквиваленте, среднегодовое производство в 2023-2041 годах - около 6,5 млн унций с совокупными денежными затратами (AISC) $13,8 на унцию.

Первичные капитальные затраты по проекту оцениваются в $105 млн, включая $20 млн затрат в 2021 году на проектирование и подготовку, и $85 млн в 2022-2024 годах на приобретение горной техники, создание инфраструктуры и вскрышные работы. NPV и IRR проекта оцениваются в $154 млн и 35% при цене на серебро $20 за унцию, и $323 млн и 60% при росте цены на серебро до $25.

"Решение перерабатывать руду Прогноза на Нежданинском обеспечит оптимальное распределение человеческого и финансового капитала Polymetal. Ускоренный запуск проекта значительно сократит капитальные затраты и риски, связанные с реализацией проекта, а также позволит раньше сгенерировать денежные потоки и снизить воздействие на окружающую среду", - заявил через пресс-службу глава компании Виталий Несис.

По предТЭО суммарные капвложения в Прогноз оценивались в $319 млн, включая $250 млн затрат на строительство и $69 млн поддерживающих инвестиций.

И Прогноз, и Нежданинское расположены в Якутии. Перевозить руду планируется грузовым автотранспортом по зимнику (675 км) силами подрядчиков.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.