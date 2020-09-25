Греф заявил о планах сотрудничества с "Яндексом" и TCS, независимо от их сделки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России рассчитывает продолжить сотрудничать с "Яндексом" и группой "Тинькофф" независимо от их сделки, но и конкуренция его не пугает, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в пятницу.

Во вторник TCS Group сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций финансовой группы. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями.

"Мы в чем-то с "Яндексом" конкурируем, а в чем-то сотрудничаем и партнерствуем, и я надеюсь, этот же режим сохранится во всех случаях: какие бы мы сделки ни совершили, какие бы сделки ни совершил "Яндекс", - сказал Греф.

"Мне кажется, что противопоставление в данном случае не вполне корректно, потому что мы уважаем наших конкурентов всех, и мы уважаем "Яндекс", в частности. Это технологическая компания, которая очень много сделала и еще сделает в части продвижения технологий, сервисов и так далее", - добавил он.

Такое же мнение у главы Сбербанка в отношении группы "Тинькофф". "То же самое я могу сказать в адрес Тинькова, и банка, и Олега Тинькова. Он, казалось бы, наш прямой конкурент, но мы все время сотрудничали с ним и партнерствовали с ним. И я испытываю чувство уважения к тому, что Олег и вся его команда, Оливер (Хьюз, председатель правления Тинькофф банка - ИФ) сделали, построили крупный финансовый институт, технологически продвинутый. И я не вижу оснований к тому, чтобы мы вдруг прекратили с ними сотрудничество", - подчеркнул Греф.

По его словам, на цивилизованном рынке всегда есть место для дружественной конкуренции. "Это точно не должно быть враждой. Ничего подобного, надеюсь, никогда не случится", - сказал глава Сбербанка.

Греф не стал отвечать на вопрос, обращался ли к нему Олег Тиньков с предложением купить его банк. При этом позже он заявил, что Сбербанк осознанно не покупает финансовые организации для сохранения конкуренции на рынке.

"Если вы заметили, мы не купили ни один финансовый институт. В принципе нам ничего не стоило за цифру годовой нашей прибыли купить весь финансовый рынок России. Мы не купили ни один финансовый институт, и делаем это абсолютно сознательно. Я абсолютно убежден, что Сбербанк может остаться продвинутой компанией только в том случае, если у нее будут сильные конкуренты", - отметил глава Сбербанка.

"Мы живем в конкурентной среде, очень конкурентной среде, и это очень здорово, это заставляет нас держаться в форме, это генерирует интерес, мы никого не боимся, мы чувствуем себя самодостаточными, сильными, способными достигать цели", - добавил Греф.

Во вторник TCS Group сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций финансовой группы. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями.

"Яндекс" в июне этого года завершил многолетние партнерские отношения со Сбербанком, в результате чего стороны разделили между собой два СП - "Яндекс.Деньги", доставшееся банку, и "Яндекс.Маркет" (единственным акционером снова стал "Яндекс").