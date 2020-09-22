"Яндекс" срывает банк. Обобщение

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Предположения о том, куда же "Яндекс" направит свой кэш, который летом этого года по итогам серии сделок из гигантского превратился в аномальный, можно забыть. Все построенные рынком несколько месяцев назад версии - выкуп доли партнера в СП, инвестиции в новые сервисы, строительство штаб-квартиры и т.д. и т.п. - меркнут перед сияющей вывеской анонсированной во вторник сделки.

Новая нефть

Вера в экосистемы как залог успеха бизнеса привела новую экономику к удивительному триумфу: крупнейшей в истории на российском финансовом рынке сделкой M&A должна стать покупка банка, которого 15 лет назад просто не было. Компанией, которая тоже появилась "из воздуха", просто несколько раньше.

В 2005 году "серийный предприниматель" Олег Тиньков, продав почти за 170 млн евро свой "именной" пивоваренный бизнес глобальному гиганту Sun Interbrew, задумал построить банк-монолайнер, специализирующийся на выпуске кредитных карт. Так появился банк "Тинькофф кредитные системы", в который бизнесмен, как он сам рассказывал на Лондонском форуме-2007, за первые полтора года вложил порядка $50 млн. Во времена огромных сделок и безудержного роста цен на российские активы все это смотрелось не слишком масштабно. К примеру, в том же 2005 году, когда Тиньков вышел из пивного бизнеса и начал строить финансовый, "Газпром" купил 72% "Сибнефти" за $13 млрд. Предположить, что когда-нибудь ценник на новом проекте эпатажного предпринимателя будет смотреться достойно на фоне крупнейших сделок M&A не только в России, но и в мире, мог только отчаянный визионер.

Путешествие Тинькова по миру финансов затянулось - изначально он отводил себе 4-5 лет на построение бизнеса и его монетизацию. Впрочем, это не удивительно: прошедшие годы вместили в себя сразу несколько кризисов. Были у TCS, которая под этим именем провела суперуспешное IPO с огромной переподпиской в 2013 году, и персональные кризисы и обвалы - например, после новостей о запретительных инициативах законодателей в области кредитных карт, и на фоне известий о претензиях американских налоговиков к Тинькову и о его тяжелой болезни.

Теперь Тинькову, возможно, предстоит стать миноритарием "Яндекса": планируемая сделка предусматривает выплаты как деньгами, так и акциями интернет-гиганта. У "Яндекса" на счетах на конец полугодия было порядка $3,7 млрд, и если предположить, что он решит задействовать этот кэш целиком, то до $5,5 млрд останется добрать чуть меньше $2 млрд. Это, в свою очередь, соответствует 8-10% капитализации самого "Яндекса". Источник "Ведомостей" говорит, что соотношение кэша и акций в сделке может быть паритетным: в этом случае "Яндекс" оставит часть свободных средств на балансе, а долю в его капитале акционеры TCS получат несколько больше 10%.

Вот вам и "Яндекс.Пиво"

История "Яндекса" и TCS лишний раз подтверждает: как бы участники потенциальных M&A ни высмеивали возможные сделки, когда их начинают обсуждать в публичном пространстве, это может не значить ровным счетом ничего.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Тиньков, рассуждая о развитии экосистем, отметил, что их успех заключается в присутствии банка в системе, потому что человек не может покупать продукты, пользоваться подписками, не платя деньги. По его словам, в России лишь три компании способны запустить полноценные экосистемы для взаимодействия с потребителями - это Mail.ru Group, "Яндекс" и TCS Group. Слияние двух последних приведет к созданию бизнеса стоимостью более $20 млрд и составит конкуренцию Сбербанку, заявил он тогда.

"Вопрос с "Яндексом" - он с Тиньковым или со Сбером? Тут вопрос непонятный и во многом дискуссионный. Но я считаю, что если мы объединимся - в самом широком смысле - с "Яндексом", то и Сберу мало не покажется, и капитализация этой компании будет более $20 млрд сразу, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях", - отметил тогда бизнесмен.

В ответ на это сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пошутил и добавил, что интернет-компания обсуждает самые разные пути своего корпоративного развития. "Любая компания размера "Яндекса" или "Тинькофф" ведет такие разговоры ежедневно в большом количестве. "Тинькофф" одна из замечательных опций, но есть много других еще опций", - заявил он. Правда, после этого он добавил, что компания "серьезно рассматривает сотрудничество в рамках возрождаемого проекта "Яндекс.Пиво" (работал в 2001-2004 годах как онлайн-сообщество любителей пива - ИФ).

Летом этого года "Яндекс" сделал свой выбор, завершив многолетние партнерские отношения со Сбербанком и разделив два СП.

На днях информация о возможной покупке "Яндексом" группы Tinkoff, хотя и без подробностей, появилась в анонимных телеграм-каналах. Стороны не торопились ее подтверждать или даже всерьез комментировать, пока не настало время для официального заявления.

"Яндекс" открывает кошелек

Долгое время амбиции "Яндекса" в части финтеха оставались нереализованными из-за имеющегося соглашения о неконкуренции, подписанного в рамках создания со Сбербанком совместного предприятия "Яндекс.Деньги" в далеком 2013 году. На тот момент интернет-компанию это ограничение вряд ли сильно беспокоило, так как "Яндекс" был сфокусирован на развитии перспективного такси-бизнеса.

Однако в этом году партнерские отношения со Сбербанком, с которым "Яндекс" намеревался создать "российский Amazon" на базе "Яндекс.Маркета", были завершены. В результате стороны разделили общие активы следующим образом: "Яндекс.Деньги" (теперь уже ЮMoney) отошли госбанку, а "Яндекс.Маркет" - интернет-компании.

С этого момента "Яндекс" получил возможность не только развивать e-commerce в одиночку, но и задуматься о перспективах на рынке финтеха. При этом "Яндекс" до последнего момента сообщал лишь о том, что рассматривает различные варианты выхода на рынок, среди них изучая варианты партнерства и приобретения активов.

"Мы хотим заниматься финтехом и надеемся, что сможем сказать об этом подробнее в течение нескольких кварталов", - говорил топ-менеджер "Яндекса" Грег Абовский.

При этом еще до развода СМИ сообщали, что "Яндекс" готовится развивать совместный финтех-проект с ВТБ под названием "Яндекс.Инвестиции", интернет-компания даже подавала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в Роспатент.

ВТБ, тем временем, приобрел порядка 4 млн акций "Яндекса" за $200 млн, став миноритарным акционером интернет-компании (владеет 1,4% капитала и 0,7% голосов). Другими держателями акций "Яндекса" стали Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited Александра Абрамова и Александра Фролова, которые также вложили по $200 млн. Тогда же "Яндекс" привлек $460 млн в результате SPO. Это позволило значительно увеличить остаток денежных средств на конец второго квартала - теперь он составляет $3,71 млрд, включая средства, полученные от SPO в июне 2020 года. Остаток также включает $348,3 млн сегмента "такси".

О планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций TCS Group, первой во вторник вечером сообщила финансовая группа, а интернет-компания вскоре подтвердила. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании.

Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября, премию в 10,4% к средневзвешенной цене за один месяц торгов и 16,9% за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября.

Капитализация TCS Group составляет порядка $5,2 млрд. Сумма сделки c "Яндексом" по текущему курсу ЦБ - 417 млрд рублей, то есть коэффициент может составить 3,9 капитала группы (108 млрд рублей на 30 июня 2020 года). Осенью 2013 года по итогам IPO капитализация группы составляла $3,2 млрд и в пять раз превышала капитал.

Сейчас в экосистему Tinkoff, помимо банка и страховой компании, в частности, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), "Тинькофф образование" и "Тинькофф центр разработки".

Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков, владеющий 40,4%. В марте 2020 года он передал права на свою долю в семейный траст. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову. Министерство юстиции США позднее сообщило, что Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. В начале марта Тиньков заявил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии".

Аналитики предварительно оценивают заявленные параметры сделки как вполне удачные для "Яндекса".

"Условия сделки пока не совсем понятны, но исходя из цены премия за актив не запредельная, особенно с учетом того, что "Яндекс" получит полный контроль. У "Яндекса" хорошее финансовое положение, цена - а это 25% капитализации самого "Яндекса" - позволит провести сделку, не ставя себя в тяжелое финансовое положение. Плюс "Тинькофф" - прибыльный актив", - говорит Константин Белов из "Уралсиба".

С учетом суммы сделки и ее возможных параметров эксперт допускает возможность допэмиссии до 15% капитала "Яндекса" исходя из текущей капитализации компании и денежных средств на балансе (в предположении отсутствия долгового финансирования).

"Для "Яндекса", у которого такая низкая долговая нагрузка, поднять дополнительно капитал или привлечь долговое финансирование не является проблемой. Они же недавно это делали, когда у них была допэмиссия. Естественно, они, наверное, готовились к такой сделке заранее, поэтому все рассчитали. Я не думаю, что у "Яндекса" здесь есть финансовые ограничения по этой сделке", - полагает Виктор Дима из "Атона". Вновь размещать акции на рынке, чтобы профинансировать сделку, "Яндексу" вряд ли понадобится, считает он.

Первая реакция фондового рынка на объявление о сделке - воодушевление: на вечерних торгах росли акции и "Яндекса", и TCS.

Цифровой спрут

Роль "Яндекса" в современной городской жизни давно вышла за рамки интернет-поиска (что уже само по себе очень и очень много): житель Москвы с самого утра привычно погружается в "Яндекс.Навигатор", чтобы объехать пробку, скопившуюся из-за ДТП с участием машин "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Драйва". В относительно близком будущем, по замыслу архитекторов сделки, он же будет оплачивать услуги через сервисы TCS, сидя на заднем сидении беспилотника "Яндекса", а мощный искусственный интеллект - обрабатывать бесценные массивы платежной информации и выдавать безошибочные алгоритмы ее монетизации.

"Сделка дает "Яндексу" лидирующие позиции в сегменте финтеха в России. Мы видим, что компания выстраивает разные вертикали: рекламы, мобильности, e-commerce, у них есть также self-driving cars", - отмечает Виктор Дима из "Атона".

"Если посмотреть на потребительское поведение, в основе любого домохозяйства - финансовые услуги. В этом смысле движение в эту сторону логично, и "Тинькофф" представляет из себя очень качественный актив, который является безусловным лидером в этом сегменте финтеха. И, безусловно, "Яндекс" рассчитывает, что помимо лидирующих позиций на рынке финтеха, компания сможет со временем получить синергию от сделки. Там и там работают тысячи программистов, люди, которые пытаются сделать экосистему. Помимо очевидных рыночных вещей в виде получения доступа к большому и емкому рынку финансов, они получают еще возможность добиться синергии за счет объединения усилий и ресурсов двух бизнесов", - отметил аналитик "Атона".

"Тинькофф - это сильный бизнес с хорошими перспективами, управляемый сильной командой. В рамках данной сделки стоит учитывать более тесные возможности интеграции, чем те, которые были у "Яндекса" в рамках партнерства со Сбербанком", - отметила аналитик BCS Global Markets Мария Суханова.

"Стратегическая цель сделки - покрыть потребности своих клиентов во всех "цифровых" аспектах жизни. Компания сможет не только понимать интересы и желания клиентов через поиск и другие интернет-сервисы, но и обогатить эту информацию данными о транзакциях. С этой точки зрения можно предлагать более интересные услуги и добавить стоимость продуктовым предложениям "Яндекса" и бизнесу в целом", - отметила она.

"Концептуально сейчас наблюдается интерес к финтеху как со стороны банков, так и со стороны технологического сектора. СП со Сбербанком оказалось не очень удачным, но аппетит у "Яндекса", видимо, остался. "Тинькофф" - наиболее продвинутый среди частных банков в технологической сфере, кроме того, он ориентирован на розничных клиентов и малый бизнес, то есть охватывает аудиторию "Яндекса", что тоже можно использовать для наилучшей синергии. Партнерство с госбанками предполагало бы ряд ограничений, а здесь игрок независимый, это можно использовать гораздо лучше", - полагает Константин Белов из "Уралсиба".

В случае успешного закрытия сделки "есть все шансы получить крупного игрока на финансовом рынке, обладающего преимуществами инновационной компании и с хорошими технологическими возможностями", добавляет он.

Впрочем, вопрос не только в том, как удастся использовать возможности синергии - для "Яндекса" также важно сохранить команду менеджмента TCS. Неоднозначный публичный образ Олега Тинькова не помешал ему создать и поддерживать стабильный кадровый костяк своего проекта: кажется смешным, но Оливер Хьюз стоит у руля в "Тинькофф" дольше, чем Герман Греф возглавляет Сбербанк.

Чтобы долгосрочно сделка была позитивна для стоимости "Яндекса", желательно сохранить менеджмент банка: у покупателя нет опыта в финансовом секторе, который несет новые для компании риски - кредитные, отмечает Суханова. "Компания покупает не просто финтех-сервис, а полноценный банковский бизнес с соответствующими рисками. Соответственно, очень важно, чтобы им управляла опытная команда", - подчеркивает аналитик.

"Для рейтинговых агентств одним из важных факторов будет будущее топ-менеджмента, будет ли какое-то условие о сохранении нынешнего топ-менеджмента или отдельных ключевых лиц в руководстве банка. История успеха "Тинькофф банка" - это в том числе история успеха его команды топ-менеджеров. И, как мы знаем, в сложный период у Олега Тинькова банк демонстрирует хорошие результаты, успешно проходит текущий кризис. То есть Тиньков сделал банк независимой бизнес-единицей, что является редкостью на нашем рынке", - признает управляющий директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Александр Сараев.

Новый бенчмарк

Планируемая "Яндексом" сделка уникальна по своим масштабам для российского финрынка - по крайней мере, для его публичного сегмента.

"Эта сделка - одна из крупнейших в истории нашего рынка. Цена в принципе выглядит адекватной на первый взгляд: премия 8% - вполне разумно. Еще, правда, предстоит оценить, так как на российском рынке таких сделок, когда одна публичная компания покупает другую, мало", - говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

"За последние несколько лет в принципе таких масштабных сделок не происходило. Была громкая сделка по покупке ВТБ банка "Возрождение", но масштабы сейчас с ней несопоставимы", - отмечает старший аналитик "Альфа-банка" Евгений Кипнис.

"Это одна из крупнейших сделок на банковском рынке за все время, если мы говорим о настоящих, рыночных сделках, а не когда банк от одной госструктуры переходит к другой. С учетом текущей стоимости акций на бирже цена сделки справедливая, на наш взгляд", - сказал Сараев из "Эксперт РА".

"Для нас будет интересным вопрос, будет ли как-то существенно изменен вектор стратегического развития банка, будут ли обозначаться новые ниши, которые нужно завоевывать. С точки зрения нового потенциального акционера - компании "Яндекс", это, безусловно, хороший вариант, потому что это инновационная компания с ресурсами. Мы полагаем, что сильные стороны "Тинькофф банка" должны сохраниться: прежде всего, упор на инновационность и быстроту бизнес-процессов", - добавил он.